Haití - Escocia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Haití - Escocia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de junio de 2026.
Las selecciones de Haití y Escocia debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Gillette Stadium este domingo a las 03:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Brasil
| 0
| 0
|2
| Clasificado
| Haití
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Marruecos
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Escocia
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
HAITÍ: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Martin Experience; Josue Casimir, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Ruben Providence; Wilson Isidor, Frantzdy Pierrot.
ESCOCIA: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, John Souttar, Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, Ryan Christie; Lawrence Shankland, Che Adams.