Haití - Escocia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Haití - Escocia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Haití - Escocia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 13 junio 2026 22:00
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Madrid, 13 de junio de 2026.

Las selecciones de Haití y Escocia debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Gillette Stadium este domingo a las 03:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Clasificado Brasil 0 0
2 Clasificado Haití 0 0
3 Tercero ¿? Marruecos 0 0
4 Eliminado Escocia 0 0

-Onces iniciales probables.
HAITÍ: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Martin Experience; Josue Casimir, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Ruben Providence; Wilson Isidor, Frantzdy Pierrot.
ESCOCIA: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, John Souttar, Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, Ryan Christie; Lawrence Shankland, Che Adams.

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