Iga Swiatek - Emma Navarro, en directo hoy: sigue el partido de Bad Homburg Open

Madrid, 24 de junio de 2026.
La tenista polaca Iga Swiatek(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo Bad Homburg Open a la tenista estadounidense Emma Navarro(24) este miércoles no antes de las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2025
| China Open (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (4-6, 6-4, 0-6)
| Emma Navarro
|22/01/2025
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Emma Navarro
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Iga Swiatek
-Últimos Resultados de Iga Swiatek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Iga Swiatek
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Iga Swiatek
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Sara Bejlek
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Emerson Jones
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Iga Swiatek
| 1-2 (4-6, 6-2, 2-6)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Emma Navarro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/06/2026
| Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final)
| Eva Lys
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Emma Navarro
|21/06/2026
| Nottingham Open (Final)
| Marie Bouzkova
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-2)
| Emma Navarro
|20/06/2026
| Nottingham Open (Semifinal)
| Emma Navarro
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Viktorija Golubic
|19/06/2026
| Nottingham Open (Cuartos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Emma Navarro
|17/06/2026
| Nottingham Open (Octavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 1-2 (4-6, 7-6, 4-6)
| Emma Navarro