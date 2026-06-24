Iga Swiatek - Emma Navarro, en directo hoy: sigue el partido de Bad Homburg Open

Iga Swiatek - Emma Navarro: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Bad Homburg Open
Iga Swiatek - Emma Navarro: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Bad Homburg Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 24 junio 2026 15:45
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Madrid, 24 de junio de 2026.

La tenista polaca Iga Swiatek(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo Bad Homburg Open a la tenista estadounidense Emma Navarro(24) este miércoles no antes de las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2025 China Open (Octavos de final) Iga Swiatek 1-2 (4-6, 6-4, 0-6) Emma Navarro
22/01/2025 Australian Open WTA (Cuartos de final) Emma Navarro 0-2 (1-6, 2-6) Iga Swiatek

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (7-5, 6-1) Iga Swiatek
29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Magda Linette 0-2 (4-6, 4-6) Iga Swiatek
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Sara Bejlek 0-2 (2-6, 3-6) Iga Swiatek
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Emerson Jones 0-2 (1-6, 2-6) Iga Swiatek
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Iga Swiatek 1-2 (4-6, 6-2, 2-6) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Emma Navarro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Eva Lys 0-2 (6-7, 3-6) Emma Navarro
21/06/2026 Nottingham Open (Final) Marie Bouzkova 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) Emma Navarro
20/06/2026 Nottingham Open (Semifinal) Emma Navarro 2-0 (7-6, 6-2) Viktorija Golubic
19/06/2026 Nottingham Open (Cuartos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (6-7, 2-6) Emma Navarro
17/06/2026 Nottingham Open (Octavos de final) Yulia Starodubtseva 1-2 (4-6, 7-6, 4-6) Emma Navarro

Emma Navarro gana el primer juego y domina 1-0

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