Iga Swiatek - Maria Sakkari, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Iga Swiatek - Maria Sakkari: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open
Iga Swiatek - Maria Sakkari: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 17 agosto 2026 16:37
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Madrid, 17 de agosto de 2026.

La tenista polaca Iga Swiatek(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista griega Maria Sakkari(32) este lunes no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 2-6) Iga Swiatek
12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (6-2, 4-6, 5-7) Maria Sakkari
10/02/2025 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 2-6) Iga Swiatek
17/03/2024 BNP Paribas Open (Final) Iga Swiatek 2-0 (6-4, 6-0) Maria Sakkari

Últimos Resultados de Iga Swiatek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-3, 6-0) Emiliana Arango
14/08/2026 National Bank Open (Final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-3) Elena Rybakina
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Elina Svitolina 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) Iga Swiatek
11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Diana Shnaider 0-2 (2-6, 1-6) Iga Swiatek
08/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (6-3, 1-6, 2-6) Iga Swiatek

Últimos Resultados de Maria Sakkari

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Kamilla Rakhimova 1-2 (2-6, 7-5, 1-6) Maria Sakkari
08/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (1-6, 4-6) Coco Gauff
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-3, 6-2) Zeynep Sonmez
19/07/2026 Athens Open (Final) Barbora Krejcikova 2-0 (7-6, 6-3) Maria Sakkari
18/07/2026 Athens Open (Semifinal) Maria Sakkari 2-0 (6-1, 7-5) Alina Korneeva

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