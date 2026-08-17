Iga Swiatek - Maria Sakkari, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Iga Swiatek - Maria Sakkari: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de agosto de 2026.
La tenista polaca Iga Swiatek(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista griega Maria Sakkari(32) este lunes no antes de las 17:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-2, 4-6, 5-7)
| Maria Sakkari
|10/02/2025
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|17/03/2024
| BNP Paribas Open (Final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Maria Sakkari
Últimos Resultados de Iga Swiatek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Emiliana Arango
|14/08/2026
| National Bank Open (Final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elena Rybakina
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 1-2 (3-6, 6-1, 3-6)
| Iga Swiatek
|11/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Diana Shnaider
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Iga Swiatek
|08/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (6-3, 1-6, 2-6)
| Iga Swiatek
Últimos Resultados de Maria Sakkari
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 1-2 (2-6, 7-5, 1-6)
| Maria Sakkari
|08/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Coco Gauff
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Zeynep Sonmez
|19/07/2026
| Athens Open (Final)
| Barbora Krejcikova
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Maria Sakkari
|18/07/2026
| Athens Open (Semifinal)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Alina Korneeva