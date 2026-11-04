Ignacio Buse - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Ignacio Buse - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de noviembre de 2026.
El tenista peruano Ignacio Buse(33) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista ruso Daniil Medvedev(5) este miércoles no antes de las 14:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Ignacio Buse
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Ignacio Buse
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Zizou Bergs
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Adrian Mannarino
| 2-1 (0-6, 7-5, 6-4)
| Ignacio Buse
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Ignacio Buse
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Zizou Bergs
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Ignacio Buse
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Quentin Halys
|19/09/2026
| Davis Cup World Group 1 Main (Final)
| Ignacio Buse
| 1-2 (7-5, 5-7, 6-7)
| Adolfo Vallejo
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/10/2026
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Daniil Medvedev
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Daniil Medvedev
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Daniil Medvedev
|25/10/2026
| Almaty Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-3)
| Nikoloz Basilashvili