Ignacio Buse - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Ignacio Buse - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Paris Masters
Ignacio Buse - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 4 noviembre 2026 13:02
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Madrid, 4 de noviembre de 2026.

El tenista peruano Ignacio Buse(33) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista ruso Daniil Medvedev(5) este miércoles no antes de las 14:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Ignacio Buse

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Ignacio Buse 2-0 (6-2, 6-4) Zizou Bergs
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Adrian Mannarino 2-1 (0-6, 7-5, 6-4) Ignacio Buse
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Ignacio Buse 0-2 (0-6, 3-6) Zizou Bergs
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Ignacio Buse 0-2 (1-6, 6-7) Quentin Halys
19/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Ignacio Buse 1-2 (7-5, 5-7, 6-7) Adolfo Vallejo

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/10/2026 Erste Bank Open (Semifinal) Daniil Medvedev 0-2 (4-6, 6-7) Carlos Alcaraz
30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Adrian Mannarino 0-2 (2-6, 3-6) Daniil Medvedev
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Cameron Norrie 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Daniil Medvedev
28/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 0-2 (6-7, 1-6) Daniil Medvedev
25/10/2026 Almaty Open (Final) Daniil Medvedev 2-1 (6-7, 6-1, 6-3) Nikoloz Basilashvili
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