Inglaterra - Croacia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Inglaterra - Croacia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de junio de 2026.
Las selecciones de Inglaterra y Croacia debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el AT&T Stadium este miércoles a las 22:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Croacia
| 0
| 0
|2
| Clasificado
| Inglaterra
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Ghana
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Panamá
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
INGLATERRA: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane.
CROACIA: Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol; Josip Stanisic, Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Perisic, Petar Sucic, Martin Baturina, Petar Musa.