Inglaterra - Croacia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Inglaterra - Croacia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.

Las selecciones de Inglaterra y Croacia debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el AT&T Stadium este miércoles a las 22:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Croacia 0 0 2 Clasificado Inglaterra 0 0 3 Tercero ¿? Ghana 0 0 4 Eliminado Panamá 0 0

-Onces iniciales probables.

INGLATERRA: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane.

CROACIA: Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol; Josip Stanisic, Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Perisic, Petar Sucic, Martin Baturina, Petar Musa.