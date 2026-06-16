Irak - Noruega, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Irak - Noruega: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de junio de 2026.
Las selecciones de Irak y Noruega debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Gillette Stadium de Boston (Foxborough), en EE. UU. este miércoles a las 00:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Francia
| 0
| 0
|2
| Clasificado
| Irak
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Noruega
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Senegal
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
IRAK: Ahmed Basil Fadhil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal, Marko Lawk Farji; Ali Jasim, Ali Al Hamadi.
NORUEGA: Oerjan Haaskjold Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjoern Lysaker Heggem, David Moeller Wolfe; Martin Oedegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Soerloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.