Irak - Noruega, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Irak - Noruega: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de junio de 2026.

Las selecciones de Irak y Noruega debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Gillette Stadium de Boston (Foxborough), en EE. UU. este miércoles a las 00:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Francia 0 0 2 Clasificado Irak 0 0 3 Tercero ¿? Noruega 0 0 4 Eliminado Senegal 0 0

-Onces iniciales probables.

IRAK: Ahmed Basil Fadhil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal, Marko Lawk Farji; Ali Jasim, Ali Al Hamadi.

NORUEGA: Oerjan Haaskjold Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjoern Lysaker Heggem, David Moeller Wolfe; Martin Oedegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Soerloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.