Irán - Nueva Zelanda, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Irán - Nueva Zelanda: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de junio de 2026.
Las selecciones de Irán y Nueva Zelanda debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el SoFi Stadium de Los Ángeles (Inglewood), en EE. UU. este martes a las 03:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Bélgica
| 0
| 0
|2
| Clasificado
| Egipto
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Irán
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Nueva Zelanda
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
IRÁN: Alireza Beiranvand; Saleh Hardani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati, Milad Mohammadi; Aria Yousefi, Saeid Ezatolahi, Saman Ghoddos, Mehdi Ghayedi; Ali Alipour, Mehdi Taremi.
NUEVA ZELANDA: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic, Matthew Garbett, Sarpreet Singh, Elijah Just, Chris Wood.