Irán - Nueva Zelanda, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Irán - Nueva Zelanda: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Irán - Nueva Zelanda: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 15 junio 2026 22:00
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Madrid, 15 de junio de 2026.

Las selecciones de Irán y Nueva Zelanda debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el SoFi Stadium de Los Ángeles (Inglewood), en EE. UU. este martes a las 03:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Clasificado Bélgica 0 0
2 Clasificado Egipto 0 0
3 Tercero ¿? Irán 0 0
4 Eliminado Nueva Zelanda 0 0

-Onces iniciales probables.
IRÁN: Alireza Beiranvand; Saleh Hardani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati, Milad Mohammadi; Aria Yousefi, Saeid Ezatolahi, Saman Ghoddos, Mehdi Ghayedi; Ali Alipour, Mehdi Taremi.
NUEVA ZELANDA: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic, Matthew Garbett, Sarpreet Singh, Elijah Just, Chris Wood.

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