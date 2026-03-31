Irene Burillo Escorihuela - Jazmin Ortenzi, en directo hoy: sigue el partido de Copa Colsanitas

Irene Burillo Escorihuela - Jazmin Ortenzi: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Colsanitas - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de marzo de 2026.
La tenista Española Irene Burillo Escorihuela(211) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Copa Colsanitas a la tenista Argentina: argentina Jazmin Ortenzi(206) este martes a las 21:00.
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-Últimos Resultados de Irene Burillo Escorihuela.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/03/2026
| Copa Colsanitas, Qualification (Sin Definir)
| Irene Burillo Escorihuela
| 2-1 (7-6, 2-6, 6-4)
| Caroline Werner
|29/03/2026
| Copa Colsanitas, Qualification (Sin Definir)
| Irene Burillo Escorihuela
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-0)
| Mariana Higuita
|17/02/2026
| Les Sables d'Olonne (Dieciseisavos de final)
| Irene Burillo Escorihuela
| 0-1 (1-6, 1-4)
| Harmony Tan
|31/01/2026
| Transylvania Open, Qualification (Octavos de final)
| Irene Burillo Escorihuela
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Iryna Shymanovich
-Últimos Resultados de Jazmin Ortenzi.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/03/2026
| Copa Colsanitas, Qualification (Sin Definir)
| Jazmin Ortenzi
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Elina Avanesyan
|29/03/2026
| Copa Colsanitas, Qualification (Sin Definir)
| Jazmin Ortenzi
| 2-0 (6-2, 6-0)
| Sara Lozano
|14/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Taylor Townsend
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jazmin Ortenzi
|12/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Alice Rame
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Jazmin Ortenzi
|02/12/2025
| Quito (Dieciseisavos de final)
| Laura Samson
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-1)
| Jazmin Ortenzi