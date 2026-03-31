Irene Burillo Escorihuela - Jazmin Ortenzi, en directo hoy: sigue el partido de Copa Colsanitas

Irene Burillo Escorihuela - Jazmin Ortenzi: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Colsanitas - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de marzo de 2026.

La tenista Española Irene Burillo Escorihuela(211) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Copa Colsanitas a la tenista Argentina: argentina Jazmin Ortenzi(206) este martes a las 21:00.

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No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Irene Burillo Escorihuela.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/03/2026 Copa Colsanitas, Qualification (Sin Definir) Irene Burillo Escorihuela 2-1 (7-6, 2-6, 6-4) Caroline Werner 29/03/2026 Copa Colsanitas, Qualification (Sin Definir) Irene Burillo Escorihuela 2-1 (4-6, 6-1, 6-0) Mariana Higuita 17/02/2026 Les Sables d'Olonne (Dieciseisavos de final) Irene Burillo Escorihuela 0-1 (1-6, 1-4) Harmony Tan 31/01/2026 Transylvania Open, Qualification (Octavos de final) Irene Burillo Escorihuela 0-2 (5-7, 2-6) Iryna Shymanovich

-Últimos Resultados de Jazmin Ortenzi.