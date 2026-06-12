Iva Jovic - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Iva Jovic - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de HSBC Championships
Iva Jovic - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 12 junio 2026 14:02
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Madrid, 12 de junio de 2026.

La tenista estadounidense Iva Jovic(19) se enfrenta en Cuartos de final del torneo HSBC Championships a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(5) este viernes a las 15:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Iva Jovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-2, 6-2) Alexandra Eala
09/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-3, 6-4) Antonia Ruzic
30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Iva Jovic 1-2 (6-7, 7-6, 4-6) Naomi Osaka
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-0, 6-3) Emma Navarro
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-4, 6-2) Alexandra Eala

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Laura Siegemund 0-2 (1-6, 3-6) Amanda Anisimova
30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Diane Parry 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) Amanda Anisimova
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Julia Grabher 0-1 (0-6, 0-0) Amanda Anisimova
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sarah Rakotomanga 0-2 (3-6, 1-6) Amanda Anisimova
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Amanda Anisimova 0-2 (2-6, 2-6) Belinda Bencic

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