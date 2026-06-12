Iva Jovic - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Iva Jovic - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de junio de 2026.
La tenista estadounidense Iva Jovic(19) se enfrenta en Cuartos de final del torneo HSBC Championships a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(5) este viernes a las 15:00.
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-Últimos Resultados de Iva Jovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Alexandra Eala
|09/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Antonia Ruzic
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Iva Jovic
| 1-2 (6-7, 7-6, 4-6)
| Naomi Osaka
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Emma Navarro
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Alexandra Eala
-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Laura Siegemund
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Amanda Anisimova
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Diane Parry
| 2-1 (6-3, 4-6, 7-6)
| Amanda Anisimova
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Julia Grabher
| 0-1 (0-6, 0-0)
| Amanda Anisimova
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sarah Rakotomanga
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Amanda Anisimova
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Amanda Anisimova
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Belinda Bencic