Iva Jovic - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Iva Jovic - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open
Iva Jovic - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 6 octubre 2026 5:31
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Madrid, 6 de octubre de 2026.

La tenista Iva Jovic(13) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open a la tenista Iga Swiatek(9) este martes no antes de las 05:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Iva Jovic

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-1, 7-5) Kamilla Rakhimova
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Iva Jovic 2-1 (2-6, 6-3, 6-3) Harriet Dart
20/09/2026 Guadalajara Open Akron (Final) Peyton Stearns 0-2 (4-6, 2-6) Iva Jovic
19/09/2026 Guadalajara Open Akron (Semifinal) Cristina Bucsa 0-2 (4-6, 1-6) Iva Jovic
17/09/2026 Guadalajara Open Akron (Cuartos de final) Magdalena Frech 0-2 (2-6, 1-6) Iva Jovic

Últimos Resultados de Iga Swiatek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Donna Vekic 1-2 (6-4, 6-7, 2-6) Iga Swiatek
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Xinyu Gao 0-2 (2-6, 3-6) Iga Swiatek
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Iga Swiatek 0-2 (5-7, 3-6) Qinwen Zheng
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 2-0 (7-6, 7-6) Marie Bouzkova
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-3, 6-2) Nadia Podoroska
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