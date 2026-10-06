Iva Jovic - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Iva Jovic - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de octubre de 2026.
La tenista Iva Jovic(13) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open a la tenista Iga Swiatek(9) este martes no antes de las 05:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Iva Jovic
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Kamilla Rakhimova
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Iva Jovic
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-3)
| Harriet Dart
|20/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Final)
| Peyton Stearns
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Iva Jovic
|19/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Semifinal)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Iva Jovic
|17/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Cuartos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Iva Jovic
Últimos Resultados de Iga Swiatek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Donna Vekic
| 1-2 (6-4, 6-7, 2-6)
| Iga Swiatek
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Xinyu Gao
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Qinwen Zheng
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Marie Bouzkova
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Nadia Podoroska