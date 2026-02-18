Iva Jovic - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Iva Jovic - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 18 febrero 2026 8:31
Madrid, 18 de febrero de 2026.

La tenista Estadounidense Iva Jovic(20) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) este miércoles a las 09:30.

-Últimos Resultados de Iva Jovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Iva Jovic 2-1 (6-4, 1-6, 6-0) Diana Shnaider
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Iva Jovic 2-1 (6-1, 1-6, 6-1) Kamilla Rakhimova
27/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-0) Iva Jovic
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Yulia Putintseva 0-2 (0-6, 1-6) Iva Jovic
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-2, 7-6) Jasmine Paolini

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Varvara Gracheva 0-2 (4-6, 0-6) Jessica Pegula
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 7-6) Amanda Anisimova
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-4) Madison Keys
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-2) Oksana Selekhmeteva

