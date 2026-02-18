Iva Jovic - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Iva Jovic - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de febrero de 2026.
La tenista Estadounidense Iva Jovic(20) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) este miércoles a las 09:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Iva Jovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Iva Jovic
| 2-1 (6-4, 1-6, 6-0)
| Diana Shnaider
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Iva Jovic
| 2-1 (6-1, 1-6, 6-1)
| Kamilla Rakhimova
|27/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Iva Jovic
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Yulia Putintseva
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Iva Jovic
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Jasmine Paolini
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Varvara Gracheva
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Jessica Pegula
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Amanda Anisimova
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Madison Keys
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Oksana Selekhmeteva