Iva Jovic - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Iva Jovic - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de marzo de 2026.

La tenista Estadounidense Iva Jovic(17) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open a la tenista Española Paula Badosa(100) este sábado a las 00:05.

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-Últimos Resultados de Iva Jovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Iva Jovic 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) Camila Osorio 27/02/2026 ATX Open (Octavos de final) Ajla Tomljanovic 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) Iva Jovic 24/02/2026 ATX Open (Dieciseisavos de final) Anna Blinkova 0-2 (3-6, 4-6) Iva Jovic 18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (4-6, 2-6) Jessica Pegula 17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Iva Jovic 2-1 (6-4, 1-6, 6-0) Diana Shnaider

-Últimos Resultados de Paula Badosa.