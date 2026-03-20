Iva Jovic - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Iva Jovic - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de marzo de 2026.
La tenista Estadounidense Iva Jovic(17) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open a la tenista Española Paula Badosa(100) este sábado a las 00:05.
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-Últimos Resultados de Iva Jovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Iva Jovic
| 1-2 (6-4, 6-7, 3-6)
| Camila Osorio
|27/02/2026
| ATX Open (Octavos de final)
| Ajla Tomljanovic
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-4)
| Iva Jovic
|24/02/2026
| ATX Open (Dieciseisavos de final)
| Anna Blinkova
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Iva Jovic
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jessica Pegula
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Iva Jovic
| 2-1 (6-4, 1-6, 6-0)
| Diana Shnaider
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Aliaksandra Sasnovich
|13/03/2026
| Austin (Semifinal)
| Paula Badosa
| 1-2 (2-6, 6-3, 3-6)
| Bianca Andreescu
|12/03/2026
| Austin (Cuartos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Sinja Kraus
|11/03/2026
| Austin (Octavos de final)
| Lulu Sun
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Paula Badosa
|10/03/2026
| Austin (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 2-1 (2-6, 6-2, 7-5)
| Gabriela Ruse