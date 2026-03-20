Iva Jovic - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Iva Jovic - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open
Iva Jovic - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 23:06
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Madrid, 20 de marzo de 2026.

La tenista Estadounidense Iva Jovic(17) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open a la tenista Española Paula Badosa(100) este sábado a las 00:05.

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No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Iva Jovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Iva Jovic 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) Camila Osorio
27/02/2026 ATX Open (Octavos de final) Ajla Tomljanovic 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) Iva Jovic
24/02/2026 ATX Open (Dieciseisavos de final) Anna Blinkova 0-2 (3-6, 4-6) Iva Jovic
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (4-6, 2-6) Jessica Pegula
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Iva Jovic 2-1 (6-4, 1-6, 6-0) Diana Shnaider

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Paula Badosa 2-0 (7-5, 6-3) Aliaksandra Sasnovich
13/03/2026 Austin (Semifinal) Paula Badosa 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) Bianca Andreescu
12/03/2026 Austin (Cuartos de final) Paula Badosa 2-0 (7-5, 6-1) Sinja Kraus
11/03/2026 Austin (Octavos de final) Lulu Sun 0-2 (1-6, 6-7) Paula Badosa
10/03/2026 Austin (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 2-1 (2-6, 6-2, 7-5) Gabriela Ruse

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