Jacob Fearnley - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Jacob Fearnley - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon ATP
Jacob Fearnley - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 2 julio 2026 16:09
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Madrid, 2 de julio de 2026.

El tenista Británico Jacob Fearnley(159) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista español Jaume Munar(44) este jueves no antes de las 14:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Jacob Fearnley.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alex Michelsen 2-3 (6-3, 6-4, 2-6, 3-6, 2-6) Jacob Fearnley
17/06/2026 Nottingham 2 (Octavos de final) Jacob Fearnley 0-2 (1-6, 6-7) Benjamin Bonzi
16/06/2026 Nottingham 2 (Dieciseisavos de final) Dane Sweeny 1-2 (7-6, 1-6, 2-6) Jacob Fearnley
14/06/2026 Ilkley (Final) Jacob Fearnley 0-2 (3-6, 6-7) Yunchaokete Bu
13/06/2026 Ilkley (Semifinal) Jacob Fearnley 2-1 (6-3, 6-7, 6-4) Filippo Romano

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) Francisco Cerundolo
22/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 2-0 (6-2, 6-4) Jaume Munar
09/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Jaume Munar 0-2 (4-6, 4-6) Martin Damm
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 1-3 (3-6, 3-6, 6-2, 3-6) Hubert Hurkacz
21/05/2026 Geneva Open (Cuartos de final) Mariano Navone 2-0 (6-2, 6-2) Jaume Munar

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