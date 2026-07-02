Jacob Fearnley - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Jacob Fearnley - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.

El tenista Británico Jacob Fearnley(159) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista español Jaume Munar(44) este jueves no antes de las 14:30.

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-Últimos Resultados de Jacob Fearnley.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alex Michelsen 2-3 (6-3, 6-4, 2-6, 3-6, 2-6) Jacob Fearnley 17/06/2026 Nottingham 2 (Octavos de final) Jacob Fearnley 0-2 (1-6, 6-7) Benjamin Bonzi 16/06/2026 Nottingham 2 (Dieciseisavos de final) Dane Sweeny 1-2 (7-6, 1-6, 2-6) Jacob Fearnley 14/06/2026 Ilkley (Final) Jacob Fearnley 0-2 (3-6, 6-7) Yunchaokete Bu 13/06/2026 Ilkley (Semifinal) Jacob Fearnley 2-1 (6-3, 6-7, 6-4) Filippo Romano

-Últimos Resultados de Jaume Munar.