Jacob Fearnley - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Jacob Fearnley - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de julio de 2026.
El tenista Británico Jacob Fearnley(159) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista español Jaume Munar(44) este jueves no antes de las 14:30.
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-Últimos Resultados de Jacob Fearnley.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-3 (6-3, 6-4, 2-6, 3-6, 2-6)
| Jacob Fearnley
|17/06/2026
| Nottingham 2 (Octavos de final)
| Jacob Fearnley
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Benjamin Bonzi
|16/06/2026
| Nottingham 2 (Dieciseisavos de final)
| Dane Sweeny
| 1-2 (7-6, 1-6, 2-6)
| Jacob Fearnley
|14/06/2026
| Ilkley (Final)
| Jacob Fearnley
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Yunchaokete Bu
|13/06/2026
| Ilkley (Semifinal)
| Jacob Fearnley
| 2-1 (6-3, 6-7, 6-4)
| Filippo Romano
-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 3-0 (6-1, 6-4, 6-3)
| Francisco Cerundolo
|22/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Jaume Munar
|09/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Martin Damm
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 1-3 (3-6, 3-6, 6-2, 3-6)
| Hubert Hurkacz
|21/05/2026
| Geneva Open (Cuartos de final)
| Mariano Navone
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Jaume Munar