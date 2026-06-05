Jakub Mensik - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Jakub Mensik - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Roland Garros ATP
Jakub Mensik - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 5 junio 2026 13:31
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Madrid, 5 de junio de 2026.

El tenista checo Jakub Mensik(27) se enfrenta en Semifinal del torneo Roland Garros ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este viernes a las 14:30.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Jakub Mensik 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Jakub Mensik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Jakub Mensik 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) Joao Fonseca
31/05/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Jakub Mensik 3-2 (6-3, 7-6, 4-6, 2-6, 6-3) Andrey Rublev
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 1-3 (6-0, 2-6, 2-6, 3-6) Jakub Mensik
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Mariano Navone 2-3 (3-6, 6-2, 4-6, 6-1, 6-7) Jakub Mensik
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Titouan Droguet 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) Jakub Mensik

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Rafael Jodar 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) Alexander Zverev
31/05/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Jesper de Jong 0-3 (6-7, 4-6, 1-6) Alexander Zverev
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Quentin Halys 1-3 (4-6, 3-6, 7-5, 2-6) Alexander Zverev
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Tomas Machac 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) Alexander Zverev
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Benjamin Bonzi 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) Alexander Zverev

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