Jakub Mensik - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Jakub Mensik - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de junio de 2026.
El tenista checo Jakub Mensik(27) se enfrenta en Semifinal del torneo Roland Garros ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este viernes a las 14:30.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 1-2 (4-6, 7-6, 3-6)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Jakub Mensik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/06/2026
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Jakub Mensik
| 3-0 (6-4, 6-3, 7-6)
| Joao Fonseca
|31/05/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 3-2 (6-3, 7-6, 4-6, 2-6, 6-3)
| Andrey Rublev
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 1-3 (6-0, 2-6, 2-6, 3-6)
| Jakub Mensik
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Mariano Navone
| 2-3 (3-6, 6-2, 4-6, 6-1, 6-7)
| Jakub Mensik
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Titouan Droguet
| 0-3 (3-6, 2-6, 4-6)
| Jakub Mensik
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/06/2026
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 0-3 (6-7, 1-6, 3-6)
| Alexander Zverev
|31/05/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Jesper de Jong
| 0-3 (6-7, 4-6, 1-6)
| Alexander Zverev
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Quentin Halys
| 1-3 (4-6, 3-6, 7-5, 2-6)
| Alexander Zverev
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Tomas Machac
| 0-3 (4-6, 2-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Benjamin Bonzi
| 0-3 (3-6, 4-6, 2-6)
| Alexander Zverev