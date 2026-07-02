James Duckworth - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

James Duckworth - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.

El tenista australiano James Duckworth(79) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista italiano Flavio Cobolli(10) este jueves no antes de las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/10/2025 Almaty Open (Cuartos de final) James Duckworth 2-0 (6-3, 6-2) Flavio Cobolli 27/08/2024 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Flavio Cobolli 3-1 (6-1, 4-6, 6-4, 6-4) James Duckworth

-Últimos Resultados de James Duckworth.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tallon Griekspoor 1-3 (4-6, 6-4, 5-7, 4-6) James Duckworth 20/06/2026 Lexus Eastbourne Open, Qualification (Octavos de final) James Duckworth 0-2 (4-6, 4-6) Giles Hussey 13/06/2026 HSBC Championships, Qualification (Octavos de final) James Duckworth 0-2 (3-6, 2-6) Aleksandar Vukic 11/06/2026 Stuttgart Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) James Duckworth 09/06/2026 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Diego Dedura-Palomero 0-2 (4-6, 3-6) James Duckworth

-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.