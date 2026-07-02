James Duckworth - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

James Duckworth - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de julio de 2026.
El tenista australiano James Duckworth(79) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista italiano Flavio Cobolli(10) este jueves no antes de las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/10/2025
| Almaty Open (Cuartos de final)
| James Duckworth
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Flavio Cobolli
|27/08/2024
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Flavio Cobolli
| 3-1 (6-1, 4-6, 6-4, 6-4)
| James Duckworth
-Últimos Resultados de James Duckworth.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 1-3 (4-6, 6-4, 5-7, 4-6)
| James Duckworth
|20/06/2026
| Lexus Eastbourne Open, Qualification (Octavos de final)
| James Duckworth
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Giles Hussey
|13/06/2026
| HSBC Championships, Qualification (Octavos de final)
| James Duckworth
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Aleksandar Vukic
|11/06/2026
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| James Duckworth
|09/06/2026
| Stuttgart Open (Dieciseisavos de final)
| Diego Dedura-Palomero
| 0-2 (4-6, 3-6)
| James Duckworth
-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Mariano Navone
| 1-3 (6-1, 6-7, 3-6, 6-7)
| Flavio Cobolli
|15/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Frances Tiafoe
|07/06/2026
| Roland Garros ATP (Final)
| Flavio Cobolli
| 2-3 (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6)
| Alexander Zverev
|05/06/2026
| Roland Garros ATP (Semifinal)
| Matteo Arnaldi
| 0-0 ()
| Flavio Cobolli
|03/06/2026
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-3 (6-4, 4-6, 4-6, 4-6)
| Flavio Cobolli