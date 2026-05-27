James Duckworth - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

James Duckworth - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros ATP
James Duckworth - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 27 mayo 2026 13:01
Seguir en

Madrid, 27 de mayo de 2026.

El tenista australiano James Duckworth(82) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista español Rafael Jodar(29) este miércoles a las 14:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de James Duckworth.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) James Duckworth 1-0 (6-3, 4-1) Gabriel Diallo
19/05/2026 Geneva Open (Dieciseisavos de final) Laslo Djere 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) James Duckworth
17/05/2026 Geneva Open, Qualification (Cuartos de final) James Duckworth 0-2 (5-7, 6-7) Edas Butvilas
16/05/2026 Geneva Open, Qualification (Octavos de final) James Duckworth 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) Miguel Damas
13/04/2026 Mexico City (Final) James Duckworth 2-1 (6-7, 7-6, 6-2) Stefano Napolitano

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Aleksandar Kovacevic 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) Rafael Jodar
13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Rafael Jodar 1-2 (6-7, 7-5, 0-6) Luciano Darderi
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-1, 6-4) Learner Tien
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Matteo Arnaldi 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) Rafael Jodar
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Nuno Borges 0-2 (6-7, 4-6) Rafael Jodar

Contador

Contenido patrocinado