Jan-Lennard Struff - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Jan-Lennard Struff - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP
Jan-Lennard Struff - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 3 julio 2026 15:21
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Madrid, 3 de julio de 2026.

El tenista alemán Jan-Lennard Struff(74) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista Ruso Daniil Medvedev(9) este viernes no antes de las 13:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/02/2025 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 7-6) Jan-Lennard Struff
14/02/2025 Open 13 Provence (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-3, 6-2) Jan-Lennard Struff
06/07/2024 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 1-3 (1-6, 3-6, 6-4, 6-7) Daniil Medvedev

-Últimos Resultados de Jan-Lennard Struff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Brandon Nakashima 2-3 (6-4, 6-7, 6-7, 7-6, 6-7) Jan-Lennard Struff
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jan-Lennard Struff 3-2 (6-1, 7-6, 4-6, 2-6, 7-5) Sebastian Baez
23/06/2026 Mallorca Championships (Octavos de final) Jan-Lennard Struff 0-2 (4-6, 5-7) Nuno Borges
22/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 2-1 (6-3, 1-6, 7-5) Martin Landaluce
10/06/2026 Stuttgart Open (Octavos de final) Jan-Lennard Struff 1-2 (6-7, 6-3, 2-6) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6) Daniil Medvedev
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Marin Cilic 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) Daniil Medvedev
19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Daniel Altmaier 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Daniil Medvedev
17/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Terence Atmane 0-2 (4-6, 4-6) Daniil Medvedev
16/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Tomas Etcheverry 0-2 (3-6, 4-6) Daniil Medvedev

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