Jan-Lennard Struff - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Jan-Lennard Struff - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de julio de 2026.
El tenista alemán Jan-Lennard Struff(74) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista Ruso Daniil Medvedev(9) este viernes no antes de las 13:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/02/2025
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Jan-Lennard Struff
|14/02/2025
| Open 13 Provence (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Jan-Lennard Struff
|06/07/2024
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 1-3 (1-6, 3-6, 6-4, 6-7)
| Daniil Medvedev
-Últimos Resultados de Jan-Lennard Struff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-3 (6-4, 6-7, 6-7, 7-6, 6-7)
| Jan-Lennard Struff
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 3-2 (6-1, 7-6, 4-6, 2-6, 7-5)
| Sebastian Baez
|23/06/2026
| Mallorca Championships (Octavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Nuno Borges
|22/06/2026
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 2-1 (6-3, 1-6, 7-5)
| Martin Landaluce
|10/06/2026
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 1-2 (6-7, 6-3, 2-6)
| Alexander Bublik
-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6)
| Daniil Medvedev
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Marin Cilic
| 0-3 (1-6, 2-6, 4-6)
| Daniil Medvedev
|19/06/2026
| Halle Open (Cuartos de final)
| Daniel Altmaier
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Daniil Medvedev
|17/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Terence Atmane
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Daniil Medvedev
|16/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Daniil Medvedev