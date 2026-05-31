Jana Kovackova - Daniel Baranes, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Girls

Jana Kovackova - Daniel Baranes: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.

La tenista checa Jana Kovackova(587) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Girls a la tenista israelí Daniel Baranes(0) este domingo a las 12:30.

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-Últimos Resultados de Jana Kovackova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Rada Zolotareva 2-0 (7-5, 6-4) Jana Kovackova 25/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Alyssa James 1-2 (6-3, 6-7, 2-6) Jana Kovackova

-Últimos Resultados de Daniel Baranes.