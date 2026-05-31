Jana Kovackova - Daniel Baranes, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Girls

Jana Kovackova - Daniel Baranes: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de mayo de 2026.
La tenista checa Jana Kovackova(587) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Girls a la tenista israelí Daniel Baranes(0) este domingo a las 12:30.
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-Últimos Resultados de Jana Kovackova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Rada Zolotareva
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Jana Kovackova
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Alyssa James
| 1-2 (6-3, 6-7, 2-6)
| Jana Kovackova
-Últimos Resultados de Daniel Baranes.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador