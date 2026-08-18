Janice Tjen - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Janice Tjen - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open
Janice Tjen - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 18 agosto 2026 17:33
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Madrid, 18 de agosto de 2026.

La tenista indonesa Janice Tjen(37) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(6) este martes no antes de las 18:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Janice Tjen

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Janice Tjen 2-1 (7-6, 5-7, 7-5) Viktorija Golubic
03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Janice Tjen 0-2 (6-7, 5-7) Liudmila Samsonova
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Janice Tjen 1-2 (6-1, 3-6, 6-7) Anna Kalinskaya
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Janice Tjen 2-0 (6-4, 6-2) Rebecca Sramkova

Últimos Resultados de Mirra Andreeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Oleksandra Oliynykova 0-2 (1-6, 0-6) Mirra Andreeva
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 0-2 (1-6, 4-6) Leylah Fernandez
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-0, 6-2) Karolina Pliskova
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Barbora Krejcikova 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) Mirra Andreeva
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Magda Linette 0-2 (5-7, 4-6) Mirra Andreeva

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