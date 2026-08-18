Janice Tjen - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Janice Tjen - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de agosto de 2026.
La tenista indonesa Janice Tjen(37) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista rusa Mirra Andreeva(6) este martes no antes de las 18:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Janice Tjen
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Janice Tjen
| 2-1 (7-6, 5-7, 7-5)
| Viktorija Golubic
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Janice Tjen
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Liudmila Samsonova
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Janice Tjen
| 1-2 (6-1, 3-6, 6-7)
| Anna Kalinskaya
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Janice Tjen
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Rebecca Sramkova
Últimos Resultados de Mirra Andreeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Oleksandra Oliynykova
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Mirra Andreeva
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Leylah Fernandez
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Karolina Pliskova
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 2-1 (4-6, 7-5, 6-4)
| Mirra Andreeva
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Mirra Andreeva