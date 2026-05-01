Jannik Sinner - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jannik Sinner - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Madrid Open
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 1 mayo 2026 15:01
Madrid, 1 de mayo de 2026.

El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Madrid Open al tenista francés Arthur Fils(25) este viernes a las 16:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/02/2023 Open 13 Provence (Octavos de final) Arthur Fils 0-0 () Jannik Sinner
11/02/2023 Open Sud de France (Semifinal) Arthur Fils 0-2 (5-7, 2-6) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 7-6) Rafael Jodar
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 7-5) Cameron Norrie
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-3) Elmer Moeller
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 2-1 (6-7, 6-1, 6-4) Benjamin Bonzi
12/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Final) Carlos Alcaraz 0-2 (6-7, 3-6) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Arthur Fils.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-4) Jiri Lehecka
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Tomas Etcheverry 0-2 (3-6, 4-6) Arthur Fils
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 2-0 (7-6, 6-3) Emilio Nava
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Arthur Fils 2-1 (6-7, 7-6, 7-5) Ignacio Buse
19/04/2026 Barcelona Open (Final) Andrey Rublev 0-2 (2-6, 6-7) Arthur Fils

Contenido patrocinado