Jannik Sinner - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jannik Sinner - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de mayo de 2026.
El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Madrid Open al tenista francés Arthur Fils(25) este viernes a las 16:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/02/2023
| Open 13 Provence (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 0-0 ()
| Jannik Sinner
|11/02/2023
| Open Sud de France (Semifinal)
| Arthur Fils
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Rafael Jodar
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Cameron Norrie
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elmer Moeller
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-4)
| Benjamin Bonzi
|12/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Final)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Arthur Fils.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jiri Lehecka
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Arthur Fils
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Emilio Nava
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Arthur Fils
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-5)
| Ignacio Buse
|19/04/2026
| Barcelona Open (Final)
| Andrey Rublev
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Arthur Fils