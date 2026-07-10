Jannik Sinner - Novak Djokovic, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Jannik Sinner - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de julio de 2026.
El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Wimbledon ATP al tenista serbio Novak Djokovic(8) este viernes no antes de las 16:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4)
| Jannik Sinner
|16/10/2025
| Six Kings Slam (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Novak Djokovic
|11/07/2025
| Wimbledon ATP (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-3, 6-3, 6-4)
| Novak Djokovic
|06/06/2025
| Roland Garros ATP (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-4, 7-5, 7-6)
| Novak Djokovic
|17/10/2024
| Six Kings Slam (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 1-2 (2-6, 7-6, 4-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (7-5, 7-6, 6-3)
| Jan-Lennard Struff
|05/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)
| Shintaro Mochizuki
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-4, 6-3, 6-4)
| Jenson Brooksby
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (7-6, 7-6, 6-4)
| Nuno Borges
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-2 (4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3)
| Miomir Kecmanovic
-Últimos Resultados de Novak Djokovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-3 (6-7, 6-3, 3-6, 7-6, 6-7)
| Novak Djokovic
|05/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Roman Safiullin
| 1-3 (6-7, 3-6, 6-3, 3-6)
| Novak Djokovic
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 1-3 (5-7, 4-6, 6-1, 6-7)
| Novak Djokovic
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 0-3 (3-6, 4-6, 2-6)
| Novak Djokovic
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Yibing Wu
| 1-3 (4-6, 7-5, 4-6, 4-6)
| Novak Djokovic