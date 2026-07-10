Jannik Sinner - Novak Djokovic, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Jannik Sinner - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Wimbledon ATP
Jannik Sinner - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 10 julio 2026 15:32
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Madrid, 10 de julio de 2026.

El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Wimbledon ATP al tenista serbio Novak Djokovic(8) este viernes no antes de las 16:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Novak Djokovic 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) Jannik Sinner
16/10/2025 Six Kings Slam (Semifinal) Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-2) Novak Djokovic
11/07/2025 Wimbledon ATP (Semifinal) Jannik Sinner 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) Novak Djokovic
06/06/2025 Roland Garros ATP (Semifinal) Jannik Sinner 3-0 (6-4, 7-5, 7-6) Novak Djokovic
17/10/2024 Six Kings Slam (Semifinal) Novak Djokovic 1-2 (2-6, 7-6, 4-6) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Jannik Sinner 3-0 (7-5, 7-6, 6-3) Jan-Lennard Struff
05/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) Shintaro Mochizuki
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) Jenson Brooksby
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 3-0 (7-6, 7-6, 6-4) Nuno Borges
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jannik Sinner 3-2 (4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3) Miomir Kecmanovic

-Últimos Resultados de Novak Djokovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 2-3 (6-7, 6-3, 3-6, 7-6, 6-7) Novak Djokovic
05/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Roman Safiullin 1-3 (6-7, 3-6, 6-3, 3-6) Novak Djokovic
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Arthur Rinderknech 1-3 (5-7, 4-6, 6-1, 6-7) Novak Djokovic
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Stefanos Tsitsipas 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) Novak Djokovic
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Yibing Wu 1-3 (4-6, 7-5, 4-6, 4-6) Novak Djokovic

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