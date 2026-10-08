Jaume Munar - Jenson Brooksby, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Jaume Munar - Jenson Brooksby: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Shanghai Rolex Masters
Jaume Munar - Jenson Brooksby: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 8 octubre 2026 5:02
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Madrid, 8 de octubre de 2026.

El tenista español Jaume Munar(49) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista estadounidense Jenson Brooksby(102) este jueves no antes de las 06:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Jaume Munar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) Jaume Munar
04/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Jaume Munar 2-0 (6-4, 6-2) Kyrian Jacquet
02/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Jaume Munar 2-0 (6-1, 6-1) Jaime Faria
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) Jaume Munar
29/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Jaume Munar 2-0 (6-2, 6-3) Aleksandar Kovacevic

Últimos Resultados de Jenson Brooksby

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/09/2026 Chengdu Open (Cuartos de final) Jenson Brooksby 0-2 (4-6, 6-7) Nikoloz Basilashvili
25/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Jenson Brooksby 2-1 (5-7, 7-5, 6-2) Lorenzo Sonego
23/09/2026 Chengdu Open (Dieciseisavos de final) Sebastian Baez 0-2 (5-7, 5-7) Jenson Brooksby
30/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaime Faria 3-2 (6-3, 7-6, 4-6, 1-6, 6-2) Jenson Brooksby
25/08/2026 Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final) Jenson Brooksby 0-2 (4-6, 6-7) Stefanos Tsitsipas
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