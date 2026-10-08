Jaume Munar - Jenson Brooksby, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Jaume Munar - Jenson Brooksby: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de octubre de 2026.
El tenista español Jaume Munar(49) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista estadounidense Jenson Brooksby(102) este jueves no antes de las 06:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Jaume Munar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (5-7, 6-3, 6-1)
| Jaume Munar
|04/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Kyrian Jacquet
|02/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Jaime Faria
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (7-6, 4-6, 3-6)
| Jaume Munar
|29/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Aleksandar Kovacevic
Últimos Resultados de Jenson Brooksby
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/09/2026
| Chengdu Open (Cuartos de final)
| Jenson Brooksby
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Nikoloz Basilashvili
|25/09/2026
| Chengdu Open (Octavos de final)
| Jenson Brooksby
| 2-1 (5-7, 7-5, 6-2)
| Lorenzo Sonego
|23/09/2026
| Chengdu Open (Dieciseisavos de final)
| Sebastian Baez
| 0-2 (5-7, 5-7)
| Jenson Brooksby
|30/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaime Faria
| 3-2 (6-3, 7-6, 4-6, 1-6, 6-2)
| Jenson Brooksby
|25/08/2026
| Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final)
| Jenson Brooksby
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Stefanos Tsitsipas