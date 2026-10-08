Jaume Munar - Jenson Brooksby, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Jaume Munar - Jenson Brooksby: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de octubre de 2026.

El tenista español Jaume Munar(49) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista estadounidense Jenson Brooksby(102) este jueves no antes de las 06:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Jaume Munar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) Jaume Munar 04/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Jaume Munar 2-0 (6-4, 6-2) Kyrian Jacquet 02/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Jaume Munar 2-0 (6-1, 6-1) Jaime Faria 01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) Jaume Munar 29/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Jaume Munar 2-0 (6-2, 6-3) Aleksandar Kovacevic

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