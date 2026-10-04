Jaume Munar - Kyrian Jacquet, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Jaume Munar - Kyrian Jacquet: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de octubre de 2026.
El tenista español Jaume Munar(66) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista Francés Kyrian Jacquet(107) este domingo no antes de las 04:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Jaume Munar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Jaime Faria
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (7-6, 4-6, 3-6)
| Jaume Munar
|29/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Aleksandar Kovacevic
|28/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 2-1 (5-7, 6-1, 6-4)
| Marcos Giron
|12/09/2026
| Seville (Semifinal)
| Jaume Munar
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Facundo Acosta
Últimos Resultados de Kyrian Jacquet
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Kyrian Jacquet
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Luciano Darderi
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Holger Rune
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Kyrian Jacquet
|28/09/2026
| Hangzhou Open (Semifinal)
| Kyrian Jacquet
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Andrey Rublev
|27/09/2026
| Hangzhou Open (Cuartos de final)
| Fabian Marozsan
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Kyrian Jacquet
|25/09/2026
| Hangzhou Open (Octavos de final)
| Kyrian Jacquet
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Tomas Etcheverry