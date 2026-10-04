Jaume Munar - Kyrian Jacquet, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Jaume Munar - Kyrian Jacquet: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Japan Open Tennis Championships
Jaume Munar - Kyrian Jacquet: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 4 octubre 2026 3:00
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Madrid, 4 de octubre de 2026.

El tenista español Jaume Munar(66) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista Francés Kyrian Jacquet(107) este domingo no antes de las 04:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Jaume Munar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Jaume Munar 2-0 (6-1, 6-1) Jaime Faria
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) Jaume Munar
29/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Jaume Munar 2-0 (6-2, 6-3) Aleksandar Kovacevic
28/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Jaume Munar 2-1 (5-7, 6-1, 6-4) Marcos Giron
12/09/2026 Seville (Semifinal) Jaume Munar 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Facundo Acosta

Últimos Resultados de Kyrian Jacquet

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Kyrian Jacquet 2-0 (6-3, 7-6) Luciano Darderi
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Holger Rune 0-2 (3-6, 1-6) Kyrian Jacquet
28/09/2026 Hangzhou Open (Semifinal) Kyrian Jacquet 0-2 (6-7, 1-6) Andrey Rublev
27/09/2026 Hangzhou Open (Cuartos de final) Fabian Marozsan 0-2 (6-7, 4-6) Kyrian Jacquet
25/09/2026 Hangzhou Open (Octavos de final) Kyrian Jacquet 2-0 (6-2, 6-3) Tomas Etcheverry
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