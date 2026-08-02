Jaume Munar - Rinky Hijikata, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Jaume Munar - Rinky Hijikata: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open
Jaume Munar - Rinky Hijikata: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 2 agosto 2026 16:02
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Madrid, 2 de agosto de 2026.

El tenista español Jaume Munar(43) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo National Bank Open al tenista australiano Rinky Hijikata(93) este domingo no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Rinky Hijikata 0-2 (4-6, 5-7) Jaume Munar

Últimos Resultados de Jaume Munar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/07/2026 Swiss Open (Dieciseisavos de final) Dominic Stephan Stricker 2-0 (6-2, 6-4) Jaume Munar
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 3-1 (6-4, 6-4, 4-6, 6-4) Jaume Munar
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Jacob Fearnley 0-3 (4-6, 6-7, 4-6) Jaume Munar
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) Francisco Cerundolo
22/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 2-0 (6-2, 6-4) Jaume Munar

Últimos Resultados de Rinky Hijikata

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/07/2026 Los Cabos Open (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 2-1 (2-6, 6-3, 6-2) Rinky Hijikata
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jesper de Jong 3-2 (7-6, 3-6, 5-7, 6-4, 6-3) Rinky Hijikata
19/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Ugo Humbert 2-0 (6-1, 6-2) Rinky Hijikata
18/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Rinky Hijikata 2-1 (4-6, 7-5, 7-6) Jiri Lehecka
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Rinky Hijikata 2-0 (6-2, 6-4) Alejandro Tabilo

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