Jaume Munar - Rinky Hijikata, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Jaume Munar - Rinky Hijikata: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de agosto de 2026.

El tenista español Jaume Munar(43) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo National Bank Open al tenista australiano Rinky Hijikata(93) este domingo no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 09/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Rinky Hijikata 0-2 (4-6, 5-7) Jaume Munar

Últimos Resultados de Jaume Munar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/07/2026 Swiss Open (Dieciseisavos de final) Dominic Stephan Stricker 2-0 (6-2, 6-4) Jaume Munar 04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 3-1 (6-4, 6-4, 4-6, 6-4) Jaume Munar 02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Jacob Fearnley 0-3 (4-6, 6-7, 4-6) Jaume Munar 30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) Francisco Cerundolo 22/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 2-0 (6-2, 6-4) Jaume Munar

Últimos Resultados de Rinky Hijikata