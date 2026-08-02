Jaume Munar - Rinky Hijikata, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Jaume Munar - Rinky Hijikata: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de agosto de 2026.
El tenista español Jaume Munar(43) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo National Bank Open al tenista australiano Rinky Hijikata(93) este domingo no antes de las 17:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/05/2024
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Rinky Hijikata
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Jaume Munar
Últimos Resultados de Jaume Munar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/07/2026
| Swiss Open (Dieciseisavos de final)
| Dominic Stephan Stricker
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Jaume Munar
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 3-1 (6-4, 6-4, 4-6, 6-4)
| Jaume Munar
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Jacob Fearnley
| 0-3 (4-6, 6-7, 4-6)
| Jaume Munar
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 3-0 (6-1, 6-4, 6-3)
| Francisco Cerundolo
|22/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Jaume Munar
Últimos Resultados de Rinky Hijikata
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/07/2026
| Los Cabos Open (Dieciseisavos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-2)
| Rinky Hijikata
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jesper de Jong
| 3-2 (7-6, 3-6, 5-7, 6-4, 6-3)
| Rinky Hijikata
|19/06/2026
| HSBC Championships (Cuartos de final)
| Ugo Humbert
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Rinky Hijikata
|18/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Rinky Hijikata
| 2-1 (4-6, 7-5, 7-6)
| Jiri Lehecka
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Rinky Hijikata
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Alejandro Tabilo