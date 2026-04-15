Jelena Ostapenko - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Jelena Ostapenko - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 15 abril 2026 16:01
Madrid, 15 de abril de 2026.

La tenista Letona Jelena Ostapenko(22) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Rusa Mirra Andreeva(9) este miércoles a las 17:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Jelena Ostapenko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Cuartos de final) Jelena Ostapenko 1-2 (6-4, 4-6, 1-6) Gabriela Ruse
08/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final) Jelena Ostapenko 2-0 (6-4, 7-5) Alexandra Eala
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Hailey Baptiste 2-0 (6-3, 6-4) Jelena Ostapenko
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Jelena Ostapenko 2-1 (5-7, 6-2, 7-5) Jasmine Paolini
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Jelena Ostapenko 2-0 (6-4, 6-4) Dayana Yastremska

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

12/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Final) Mirra Andreeva 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Anastasia Potapova
11/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Semifinal) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-1) Gabriela Ruse
10/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Cuartos de final) Mirra Andreeva 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) Sorana Cirstea
08/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-2) Sloane Stephens
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-7, 6-4, 0-6) Victoria Mboko

