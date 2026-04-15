Jelena Ostapenko - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Jelena Ostapenko - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Porsche Tennis Grand Prix
Madrid, 15 de abril de 2026.
La tenista Letona Jelena Ostapenko(22) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Rusa Mirra Andreeva(9) este miércoles a las 17:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Jelena Ostapenko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Cuartos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (6-4, 4-6, 1-6)
| Gabriela Ruse
|08/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Alexandra Eala
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jelena Ostapenko
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-1 (5-7, 6-2, 7-5)
| Jasmine Paolini
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Dayana Yastremska
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Anastasia Potapova
|11/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Semifinal)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Gabriela Ruse
|10/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-2)
| Sorana Cirstea
|08/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Sloane Stephens
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-7, 6-4, 0-6)
| Victoria Mboko