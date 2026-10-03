Jelena Ostapenko - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Jelena Ostapenko - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de octubre de 2026.

La tenista letona Jelena Ostapenko(32) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista española Paula Badosa(57) este sábado no antes de las 06:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 08/08/2024 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 1-2 (6-3, 6-7, 2-6) Jelena Ostapenko 17/05/2023 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Paula Badosa 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) Jelena Ostapenko

Últimos Resultados de Jelena Ostapenko

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 24/09/2026 Korea Open (Octavos de final) Jelena Ostapenko 0-2 (4-6, 1-6) Taylah Preston 22/09/2026 Korea Open (Dieciseisavos de final) Jelena Ostapenko 2-0 (6-4, 6-1) Anastasia Zakharova 02/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Tatjana Maria 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) Jelena Ostapenko

Últimos Resultados de Paula Badosa