Jelena Ostapenko - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Jelena Ostapenko - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de octubre de 2026.
La tenista letona Jelena Ostapenko(32) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista española Paula Badosa(57) este sábado no antes de las 06:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/08/2024
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (6-3, 6-7, 2-6)
| Jelena Ostapenko
|17/05/2023
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (2-6, 6-4, 3-6)
| Jelena Ostapenko
Últimos Resultados de Jelena Ostapenko
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/09/2026
| Korea Open (Octavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Taylah Preston
|22/09/2026
| Korea Open (Dieciseisavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Anastasia Zakharova
|02/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Tatjana Maria
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-2)
| Jelena Ostapenko
Últimos Resultados de Paula Badosa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Paula Badosa
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Daria Kasatkina
|19/09/2026
| Sao Paulo Open (Semifinal)
| Nadia Podoroska
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Paula Badosa
|18/09/2026
| Sao Paulo Open (Cuartos de final)
| Mary Stoiana
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Paula Badosa
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Octavos de final)
| Jazmin Ortenzi
| 1-2 (6-4, 2-6, 2-6)
| Paula Badosa
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final)
| Justina Mikulskyte
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Paula Badosa