Jelena Ostapenko - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Jelena Ostapenko - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open
Jelena Ostapenko - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 3 octubre 2026 5:32
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Madrid, 3 de octubre de 2026.

La tenista letona Jelena Ostapenko(32) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista española Paula Badosa(57) este sábado no antes de las 06:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/08/2024 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 1-2 (6-3, 6-7, 2-6) Jelena Ostapenko
17/05/2023 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Paula Badosa 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) Jelena Ostapenko

Últimos Resultados de Jelena Ostapenko

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/09/2026 Korea Open (Octavos de final) Jelena Ostapenko 0-2 (4-6, 1-6) Taylah Preston
22/09/2026 Korea Open (Dieciseisavos de final) Jelena Ostapenko 2-0 (6-4, 6-1) Anastasia Zakharova
02/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Tatjana Maria 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) Jelena Ostapenko

Últimos Resultados de Paula Badosa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Paula Badosa 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Daria Kasatkina
19/09/2026 Sao Paulo Open (Semifinal) Nadia Podoroska 2-0 (6-3, 6-4) Paula Badosa
18/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Mary Stoiana 0-2 (4-6, 2-6) Paula Badosa
17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Jazmin Ortenzi 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) Paula Badosa
17/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Justina Mikulskyte 0-2 (3-6, 2-6) Paula Badosa
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