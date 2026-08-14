Jessica Bouzas Maneiro - Anna Bondar, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Jessica Bouzas Maneiro - Anna Bondar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Cincinnati Open
Jessica Bouzas Maneiro - Anna Bondar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 14 agosto 2026 16:01
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Madrid, 14 de agosto de 2026.

La tenista española Jessica Bouzas Maneiro(63) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista Húngara Anna Bondar(78) este viernes no antes de las 17:00.

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Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-7, 7-6, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro
02/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-0 (6-2, 6-4) Ariana Arseneault
20/07/2026 Livesport Prague Open (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 2-0 (7-5, 7-5) Jessica Bouzas Maneiro
13/07/2026 Athens Open (Dieciseisavos de final) Qinwen Zheng 2-0 (7-5, 6-1) Jessica Bouzas Maneiro
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-1, 6-3) Jessica Bouzas Maneiro

Últimos Resultados de Anna Bondar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Elise Mertens 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) Anna Bondar
03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Anhelina Kalinina 0-2 (4-6, 5-7) Anna Bondar
26/07/2026 Hamburg European Open (Final) Anna Bondar 0-2 (3-6, 3-6) Tamara Korpatsch
25/07/2026 Hamburg European Open (Semifinal) Elina Avanesyan 1-2 (6-7, 6-4, 6-7) Anna Bondar
24/07/2026 Hamburg European Open (Cuartos de final) Anna Bondar 2-0 (6-1, 7-6) Alina Charaeva

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