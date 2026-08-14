Jessica Bouzas Maneiro - Anna Bondar, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Jessica Bouzas Maneiro - Anna Bondar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de agosto de 2026.
La tenista española Jessica Bouzas Maneiro(63) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista Húngara Anna Bondar(78) este viernes no antes de las 17:00.
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Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
|02/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Ariana Arseneault
|20/07/2026
| Livesport Prague Open (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 2-0 (7-5, 7-5)
| Jessica Bouzas Maneiro
|13/07/2026
| Athens Open (Dieciseisavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Jessica Bouzas Maneiro
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Jessica Bouzas Maneiro
Últimos Resultados de Anna Bondar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Elise Mertens
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-4)
| Anna Bondar
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Anhelina Kalinina
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Anna Bondar
|26/07/2026
| Hamburg European Open (Final)
| Anna Bondar
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Tamara Korpatsch
|25/07/2026
| Hamburg European Open (Semifinal)
| Elina Avanesyan
| 1-2 (6-7, 6-4, 6-7)
| Anna Bondar
|24/07/2026
| Hamburg European Open (Cuartos de final)
| Anna Bondar
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Alina Charaeva