Jessica Bouzas Maneiro - Anna Bondar, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Jessica Bouzas Maneiro - Anna Bondar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de agosto de 2026.

La tenista española Jessica Bouzas Maneiro(63) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista Húngara Anna Bondar(78) este viernes no antes de las 17:00.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-7, 7-6, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro 02/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-0 (6-2, 6-4) Ariana Arseneault 20/07/2026 Livesport Prague Open (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 2-0 (7-5, 7-5) Jessica Bouzas Maneiro 13/07/2026 Athens Open (Dieciseisavos de final) Qinwen Zheng 2-0 (7-5, 6-1) Jessica Bouzas Maneiro 03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-1, 6-3) Jessica Bouzas Maneiro

Últimos Resultados de Anna Bondar