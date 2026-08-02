Jessica Bouzas Maneiro - Ariana Arseneault, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Jessica Bouzas Maneiro - Ariana Arseneault: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de agosto de 2026.
La tenista española Jessica Bouzas Maneiro(59) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo National Bank Open a la tenista canadiense Ariana Arseneault(407) este domingo no antes de las 17:00.
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Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/07/2026
| Livesport Prague Open (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 2-0 (7-5, 7-5)
| Jessica Bouzas Maneiro
|13/07/2026
| Athens Open (Dieciseisavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Jessica Bouzas Maneiro
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Jessica Bouzas Maneiro
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Dayana Yastremska
| 1-2 (3-6, 7-6, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Anastasia Potapova
Últimos Resultados de Ariana Arseneault
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/07/2026
| Vancouver (Octavos de final)
| Ariana Arseneault
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Himeno Sakatsume
|29/07/2026
| Vancouver (Dieciseisavos de final)
| Ariana Arseneault
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Annabelle Xu
|08/07/2026
| Newport (Dieciseisavos de final)
| Katie Volynets
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-1)
| Ariana Arseneault
|28/07/2025
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Ariana Arseneault
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Naomi Osaka
|26/07/2025
| National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Ariana Arseneault
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Destanee Aiava