Jessica Bouzas Maneiro - Ariana Arseneault, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Jessica Bouzas Maneiro - Ariana Arseneault: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open
Jessica Bouzas Maneiro - Ariana Arseneault: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 2 agosto 2026 16:01
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Madrid, 2 de agosto de 2026.

La tenista española Jessica Bouzas Maneiro(59) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo National Bank Open a la tenista canadiense Ariana Arseneault(407) este domingo no antes de las 17:00.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/07/2026 Livesport Prague Open (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 2-0 (7-5, 7-5) Jessica Bouzas Maneiro
13/07/2026 Athens Open (Dieciseisavos de final) Qinwen Zheng 2-0 (7-5, 6-1) Jessica Bouzas Maneiro
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-1, 6-3) Jessica Bouzas Maneiro
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Dayana Yastremska 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-0 (6-2, 6-3) Anastasia Potapova

Últimos Resultados de Ariana Arseneault

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/07/2026 Vancouver (Octavos de final) Ariana Arseneault 0-2 (6-7, 2-6) Himeno Sakatsume
29/07/2026 Vancouver (Dieciseisavos de final) Ariana Arseneault 2-0 (6-4, 7-6) Annabelle Xu
08/07/2026 Newport (Dieciseisavos de final) Katie Volynets 2-1 (3-6, 6-1, 6-1) Ariana Arseneault
28/07/2025 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Ariana Arseneault 0-2 (4-6, 2-6) Naomi Osaka
26/07/2025 National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Ariana Arseneault 2-0 (6-3, 7-6) Destanee Aiava

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