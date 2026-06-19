Jessica Bouzas Maneiro - Emma Navarro, en directo hoy: sigue el partido de Nottingham Open

Jessica Bouzas Maneiro - Emma Navarro: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Nottingham Open
Jessica Bouzas Maneiro - Emma Navarro: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Nottingham Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 19 junio 2026 14:03
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Madrid, 19 de junio de 2026.

La tenista española Jessica Bouzas Maneiro(55) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Nottingham Open a la tenista estadounidense Emma Navarro(25) este viernes no antes de las 15:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/05/2025 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-0 (6-0, 6-1) Emma Navarro

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/06/2026 Nottingham Open (Octavos de final) Katie Volynets 0-1 (5-7, 0-1) Jessica Bouzas Maneiro
15/06/2026 Nottingham Open (Dieciseisavos de final) Himeno Sakatsume 0-2 (5-7, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro
10/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (3-6, 1-6) Ajla Tomljanovic
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro
21/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Cuartos de final) Petra Marcinko 2-0 (6-3, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro

-Últimos Resultados de Emma Navarro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/06/2026 Nottingham Open (Octavos de final) Yulia Starodubtseva 1-2 (4-6, 7-6, 4-6) Emma Navarro
15/06/2026 Nottingham Open (Dieciseisavos de final) Anna Bondar 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) Emma Navarro
10/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Emma Navarro 1-2 (6-4, 0-6, 4-6) Caty McNally
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-0, 6-3) Emma Navarro
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Emma Navarro 2-0 (6-4, 6-3) Janice Tjen

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