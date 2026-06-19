Jessica Bouzas Maneiro - Emma Navarro, en directo hoy: sigue el partido de Nottingham Open

Jessica Bouzas Maneiro - Emma Navarro: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Nottingham Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de junio de 2026.
La tenista española Jessica Bouzas Maneiro(55) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Nottingham Open a la tenista estadounidense Emma Navarro(25) este viernes no antes de las 15:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/05/2025
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Emma Navarro
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2026
| Nottingham Open (Octavos de final)
| Katie Volynets
| 0-1 (5-7, 0-1)
| Jessica Bouzas Maneiro
|15/06/2026
| Nottingham Open (Dieciseisavos de final)
| Himeno Sakatsume
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|10/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Ajla Tomljanovic
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro
|21/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Cuartos de final)
| Petra Marcinko
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
-Últimos Resultados de Emma Navarro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2026
| Nottingham Open (Octavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 1-2 (4-6, 7-6, 4-6)
| Emma Navarro
|15/06/2026
| Nottingham Open (Dieciseisavos de final)
| Anna Bondar
| 1-2 (7-6, 3-6, 2-6)
| Emma Navarro
|10/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Emma Navarro
| 1-2 (6-4, 0-6, 4-6)
| Caty McNally
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Emma Navarro
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Emma Navarro
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Janice Tjen