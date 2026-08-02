Jessica Pegula - Alexandra Eala, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Jessica Pegula - Alexandra Eala: resumen y estadísticas del partido de Final de Mubadala Citi DC Open
Jessica Pegula - Alexandra Eala: resumen y estadísticas del partido de Final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 2 agosto 2026 17:01
Seguir en

Madrid, 2 de agosto de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(3) se enfrenta en Final del torneo Mubadala Citi DC Open a la tenista filipina Alexandra Eala(28) este domingo no antes de las 18:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/03/2025 Miami Open (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (7-6, 5-7, 6-3) Alexandra Eala

Últimos Resultados de Jessica Pegula

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Jessica Pegula 2-0 (7-5, 6-4) Diana Shnaider
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 7-5) Anna Kalinskaya
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-3, 6-0) Magdalena Frech
07/07/2026 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) Coco Gauff
05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) Iva Jovic

Últimos Resultados de Alexandra Eala

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Naomi Osaka 0-2 (4-6, 2-6) Alexandra Eala
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Alexandra Eala 2-0 (6-3, 6-4) Elina Svitolina
29/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (2-6, 6-7) Alexandra Eala
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) Qinwen Zheng
06/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Jasmine Paolini 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) Alexandra Eala

Contador

Contenido patrocinado