Jessica Pegula - Alexandra Eala, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Jessica Pegula - Alexandra Eala: resumen y estadísticas del partido de Final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de agosto de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(3) se enfrenta en Final del torneo Mubadala Citi DC Open a la tenista filipina Alexandra Eala(28) este domingo no antes de las 18:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/03/2025
| Miami Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (7-6, 5-7, 6-3)
| Alexandra Eala
Últimos Resultados de Jessica Pegula
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Diana Shnaider
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Anna Kalinskaya
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-0)
| Magdalena Frech
|07/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (6-4, 3-6, 3-6)
| Coco Gauff
|05/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-1)
| Iva Jovic
Últimos Resultados de Alexandra Eala
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Naomi Osaka
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Alexandra Eala
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Elina Svitolina
|29/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Alexandra Eala
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-1)
| Qinwen Zheng
|06/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Jasmine Paolini
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)
| Alexandra Eala