Jessica Pegula - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Jessica Pegula - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de julio de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(4) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista estadounidense Coco Gauff(7) este martes no antes de las 14:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/11/2025
| WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin)
| Coco Gauff
| 1-2 (3-6, 7-6, 2-6)
| Jessica Pegula
|12/10/2025
| Wuhan Tennis Open (Final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Coco Gauff
|03/11/2024
| WTA Finals, Orange Group (Round Robin)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Jessica Pegula
|23/06/2024
| Grass Court Championships (Semifinal)
| Coco Gauff
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Jessica Pegula
|05/11/2023
| WTA Finals, Final Stage (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-1)
| Iva Jovic
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Jessica Bouzas Maneiro
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Sara Sorribes Tormo
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Darja Vidmanova
|21/06/2026
| Grass Court Championships (Final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (4-6, 6-4, 3-6)
| Linda Noskova
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Coco Gauff
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Claire Liu
| 1-2 (3-6, 7-6, 2-6)
| Coco Gauff
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Solana Sierra
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Coco Gauff
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Tamara Korpatsch
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Coco Gauff
|17/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-2)
| Coco Gauff