Jessica Pegula - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Jessica Pegula - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de julio de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(4) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista estadounidense Coco Gauff(7) este martes no antes de las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/11/2025 WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin) Coco Gauff 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) Jessica Pegula 12/10/2025 Wuhan Tennis Open (Final) Jessica Pegula 0-2 (4-6, 5-7) Coco Gauff 03/11/2024 WTA Finals, Orange Group (Round Robin) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-2) Jessica Pegula 23/06/2024 Grass Court Championships (Semifinal) Coco Gauff 0-2 (5-7, 6-7) Jessica Pegula 05/11/2023 WTA Finals, Final Stage (Semifinal) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 6-1) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) Iva Jovic 03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-1, 6-3) Jessica Bouzas Maneiro 01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 6-1) Sara Sorribes Tormo 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-5, 6-3) Darja Vidmanova 21/06/2026 Grass Court Championships (Final) Jessica Pegula 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) Linda Noskova

-Últimos Resultados de Coco Gauff.