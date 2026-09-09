Jessica Pegula - Emma Navarro, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Jessica Pegula - Emma Navarro: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de septiembre de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(3) se enfrenta en Cuartos de final del torneo US Open WTA a la tenista estadounidense Emma Navarro(27) este miércoles no antes de las 01:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Emma Navarro
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Jessica Pegula
|03/10/2025
| China Open (Cuartos de final)
| Emma Navarro
| 1-2 (7-6, 2-6, 1-6)
| Jessica Pegula
|26/06/2025
| Bad Homburg Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (6-4, 1-6, 6-3)
| Emma Navarro
|26/03/2024
| Miami Open (Octavos de final)
| Emma Navarro
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Jessica Pegula
Últimos Resultados de Jessica Pegula
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Sorana Cirstea
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Leylah Fernandez
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Sofia Kenin
|30/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Gabriela Ruse
|24/08/2026
| Cincinnati Open (Final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Jessica Pegula
Últimos Resultados de Emma Navarro
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Emma Navarro
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Emma Navarro
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Karolina Muchova
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Emma Navarro
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-3)
| Caty McNally
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Emma Navarro
| 2-1 (7-6, 6-7, 6-3)
| Lois Boisson
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Emma Navarro
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Jessica Pegula