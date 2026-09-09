Jessica Pegula - Emma Navarro, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Jessica Pegula - Emma Navarro: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Open WTA
Jessica Pegula - Emma Navarro: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 9 septiembre 2026 0:00
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Madrid, 9 de septiembre de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(3) se enfrenta en Cuartos de final del torneo US Open WTA a la tenista estadounidense Emma Navarro(27) este miércoles no antes de las 01:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Emma Navarro 0-2 (5-7, 2-6) Jessica Pegula
03/10/2025 China Open (Cuartos de final) Emma Navarro 1-2 (7-6, 2-6, 1-6) Jessica Pegula
26/06/2025 Bad Homburg Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) Emma Navarro
26/03/2024 Miami Open (Octavos de final) Emma Navarro 0-2 (6-7, 3-6) Jessica Pegula

Últimos Resultados de Jessica Pegula

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-4) Sorana Cirstea
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Leylah Fernandez
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-1) Sofia Kenin
30/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-2) Gabriela Ruse
24/08/2026 Cincinnati Open (Final) Coco Gauff 2-0 (6-2, 6-4) Jessica Pegula

Últimos Resultados de Emma Navarro

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Anna Kalinskaya 0-2 (4-6, 2-6) Emma Navarro
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Emma Navarro 2-0 (6-3, 7-5) Karolina Muchova
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Emma Navarro 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) Caty McNally
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Emma Navarro 2-1 (7-6, 6-7, 6-3) Lois Boisson
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Emma Navarro 0-2 (5-7, 2-6) Jessica Pegula

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