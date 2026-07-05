Jessica Pegula - Iva Jovic, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Jessica Pegula - Iva Jovic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista estadounidense Iva Jovic(16) este domingo no antes de las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/04/2026
| Credit One Charleston Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (6-4, 5-7, 6-3)
| Iva Jovic
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Jessica Bouzas Maneiro
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Sara Sorribes Tormo
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Darja Vidmanova
|21/06/2026
| Grass Court Championships (Final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (4-6, 6-4, 3-6)
| Linda Noskova
|20/06/2026
| Grass Court Championships (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 7-6, 0-6)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Iva Jovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 1-2 (3-6, 6-3, 4-6)
| Iva Jovic
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Tatjana Maria
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Iva Jovic
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaqueline Cristian
| 0-2 (6-7, 0-6)
| Iva Jovic
|13/06/2026
| HSBC Championships (Semifinal)
| Emma Raducanu
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Iva Jovic