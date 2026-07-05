Jessica Pegula - Iva Jovic, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Jessica Pegula - Iva Jovic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon WTA
Jessica Pegula - Iva Jovic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 14:14
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Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista estadounidense Iva Jovic(16) este domingo no antes de las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/04/2026 Credit One Charleston Open (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (6-4, 5-7, 6-3) Iva Jovic
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (4-6, 2-6) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-1, 6-3) Jessica Bouzas Maneiro
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 6-1) Sara Sorribes Tormo
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-5, 6-3) Darja Vidmanova
21/06/2026 Grass Court Championships (Final) Jessica Pegula 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) Linda Noskova
20/06/2026 Grass Court Championships (Semifinal) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-6, 0-6) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Iva Jovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Ekaterina Alexandrova 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) Iva Jovic
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Tatjana Maria 0-2 (1-6, 2-6) Iva Jovic
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jaqueline Cristian 0-2 (6-7, 0-6) Iva Jovic
13/06/2026 HSBC Championships (Semifinal) Emma Raducanu 2-0 (6-2, 6-2) Iva Jovic

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