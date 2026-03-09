Jessica Pegula - Jelena Ostapenko, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Jessica Pegula - Jelena Ostapenko: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de marzo de 2026.
La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Letona Jelena Ostapenko(26) este lunes a las 19:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2023
| China Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jelena Ostapenko
|15/02/2023
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (2-6, 6-2, 5-7)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-3)
| Donna Vekic
|21/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jessica Pegula
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Amanda Anisimova
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Clara Tauson
| 1-2 (3-6, 6-2, 4-6)
| Jessica Pegula
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Jelena Ostapenko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Katie Volynets
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Jelena Ostapenko
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (6-2, 1-6, 4-6)
| Anna Kalinskaya
|13/02/2026
| Qatar Total Open (Semifinal)
| Jelena Ostapenko
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Victoria Mboko
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Elisabetta Cocciaretto
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Camila Osorio