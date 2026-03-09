Jessica Pegula - Jelena Ostapenko, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Jessica Pegula - Jelena Ostapenko: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 9 marzo 2026 18:01
Madrid, 9 de marzo de 2026.

La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Letona Jelena Ostapenko(26) este lunes a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2023 China Open (Octavos de final) Jessica Pegula 0-2 (4-6, 2-6) Jelena Ostapenko
15/02/2023 Qatar Total Open (Octavos de final) Jelena Ostapenko 1-2 (2-6, 6-2, 5-7) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) Donna Vekic
21/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Final) Elina Svitolina 0-2 (2-6, 4-6) Jessica Pegula
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Amanda Anisimova
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Clara Tauson 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) Jessica Pegula
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (4-6, 2-6) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Jelena Ostapenko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Katie Volynets 0-2 (4-6, 6-7) Jelena Ostapenko
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Jelena Ostapenko 1-2 (6-2, 1-6, 4-6) Anna Kalinskaya
13/02/2026 Qatar Total Open (Semifinal) Jelena Ostapenko 0-2 (3-6, 2-6) Victoria Mboko
12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Jelena Ostapenko 2-0 (7-5, 6-4) Elisabetta Cocciaretto
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Jelena Ostapenko 2-0 (6-3, 6-1) Camila Osorio

