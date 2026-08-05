Jessica Pegula - Magdalena Frech, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Jessica Pegula - Magdalena Frech: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de agosto de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(3) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open a la tenista polaca Magdalena Frech(48) este miércoles no antes de las 18:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-0)
| Magdalena Frech
|17/04/2025
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Jessica Pegula
|28/04/2023
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Magdalena Frech
Últimos Resultados de Jessica Pegula
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (6-4, 4-6, 0-6)
| Alexandra Eala
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Diana Shnaider
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Anna Kalinskaya
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-0)
| Magdalena Frech
|07/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (6-4, 3-6, 3-6)
| Coco Gauff
Últimos Resultados de Magdalena Frech
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Magdalena Frech
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Leolia Jeanjean
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-0)
| Magdalena Frech
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Magdalena Frech
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Ann Li
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Anna Kalinskaya
|22/06/2026
| Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final)
| Naomi Osaka
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Magdalena Frech