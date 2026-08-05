Jessica Pegula - Magdalena Frech, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Jessica Pegula - Magdalena Frech: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de agosto de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(3) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open a la tenista polaca Magdalena Frech(48) este miércoles no antes de las 18:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-3, 6-0) Magdalena Frech 17/04/2025 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Magdalena Frech 0-2 (1-6, 1-6) Jessica Pegula 28/04/2023 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 6-3) Magdalena Frech

Últimos Resultados de Jessica Pegula

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Final) Jessica Pegula 1-2 (6-4, 4-6, 0-6) Alexandra Eala 01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Jessica Pegula 2-0 (7-5, 6-4) Diana Shnaider 31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 7-5) Anna Kalinskaya 30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-3, 6-0) Magdalena Frech 07/07/2026 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) Coco Gauff

Últimos Resultados de Magdalena Frech