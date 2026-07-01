Jessica Pegula - Sara Sorribes Tormo, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Madrid, 1 de julio de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista española Sara Sorribes Tormo(253) este miércoles no antes de las 16:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-5, 6-3) Darja Vidmanova
21/06/2026 Grass Court Championships (Final) Jessica Pegula 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) Linda Noskova
20/06/2026 Grass Court Championships (Semifinal) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-6, 0-6) Jessica Pegula
19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 7-6) Madison Keys
17/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 6-4) Katerina Siniakova

-Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sara Sorribes Tormo 2-0 (6-2, 6-3) Victoria Jimenez Kasintseva
06/06/2026 Makarska (Semifinal) Sara Sorribes Tormo 0-2 (2-6, 5-7) Maria Timofeeva
05/06/2026 Makarska (Cuartos de final) Noma Noha Akugue 0-2 (0-6, 4-6) Sara Sorribes Tormo
04/06/2026 Makarska (Octavos de final) Lola Radivojevic 0-2 (2-6, 4-6) Sara Sorribes Tormo
02/06/2026 Makarska (Dieciseisavos de final) Sara Sorribes Tormo 2-0 (6-1, 6-1) Victoria Jimenez Kasintseva

Jessica Pegula convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-1.

Jessica Pegula rompe el servicio de Sara Sorribes Tormo, tomando una ventaja de 5-1 en el 2.º set.

Jessica Pegula convierte el punto de juego y domina ahora 4-1.

Jessica Pegula rompe el servicio de Sara Sorribes Tormo, tomando una ventaja de 3-1 en el 2.º set.

Jessica Pegula convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Jessica Pegula rompe el servicio de Sara Sorribes Tormo e iguala el marcador 1-1.

Sara Sorribes Tormo rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Inicio del segundo set. Jessica Pegula servirá primero.

Jessica Pegula convierte el punto de set y GANA el primer set por 7-6.

Jessica Pegula gana el punto de juego, igualando el marcador 6-6.

Sara Sorribes Tormo se lleva el juego y domina ahora 6-5.

Contrabreak de Sara Sorribes Tormo a Jessica Pegula. Empate 5-5 en el marcador.

Sara Sorribes Tormo convierte el punto de juego y ahora está 4-5 por detrás.

Jessica Pegula se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Jessica Pegula rompe el servicio de Sara Sorribes Tormo y se pone 4-3 por delante.

Contrabreak de Sara Sorribes Tormo a Jessica Pegula. Empate 3-3 en el marcador.

Jessica Pegula rompe el servicio de Sara Sorribes Tormo y se pone 3-2 por delante.

Jessica Pegula gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Jessica Pegula rompe el servicio de Sara Sorribes Tormo para ponerse 1-2.

Sara Sorribes Tormo rompe el servicio de Jessica Pegula y se pone 2-0 por delante.

Sara Sorribes Tormo gana el primer juego y domina 1-0

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