Jessica Pegula - Sara Sorribes Tormo, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA
Madrid, 1 de julio de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista española Sara Sorribes Tormo(253) este miércoles no antes de las 16:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Darja Vidmanova
|21/06/2026
| Grass Court Championships (Final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (4-6, 6-4, 3-6)
| Linda Noskova
|20/06/2026
| Grass Court Championships (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 7-6, 0-6)
| Jessica Pegula
|19/06/2026
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Madison Keys
|17/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Katerina Siniakova
-Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Victoria Jimenez Kasintseva
|06/06/2026
| Makarska (Semifinal)
| Sara Sorribes Tormo
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Maria Timofeeva
|05/06/2026
| Makarska (Cuartos de final)
| Noma Noha Akugue
| 0-2 (0-6, 4-6)
| Sara Sorribes Tormo
|04/06/2026
| Makarska (Octavos de final)
| Lola Radivojevic
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Sara Sorribes Tormo
|02/06/2026
| Makarska (Dieciseisavos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Victoria Jimenez Kasintseva
Jessica Pegula convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-1.
Jessica Pegula rompe el servicio de Sara Sorribes Tormo, tomando una ventaja de 5-1 en el 2.º set.
Jessica Pegula convierte el punto de juego y domina ahora 4-1.
Jessica Pegula rompe el servicio de Sara Sorribes Tormo, tomando una ventaja de 3-1 en el 2.º set.
Jessica Pegula convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.
Jessica Pegula rompe el servicio de Sara Sorribes Tormo e iguala el marcador 1-1.
Sara Sorribes Tormo rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.
Inicio del segundo set. Jessica Pegula servirá primero.
Jessica Pegula convierte el punto de set y GANA el primer set por 7-6.
Jessica Pegula gana el punto de juego, igualando el marcador 6-6.
Sara Sorribes Tormo se lleva el juego y domina ahora 6-5.
Contrabreak de Sara Sorribes Tormo a Jessica Pegula. Empate 5-5 en el marcador.
Sara Sorribes Tormo convierte el punto de juego y ahora está 4-5 por detrás.
Jessica Pegula se lleva el juego y domina ahora 5-3.
Jessica Pegula rompe el servicio de Sara Sorribes Tormo y se pone 4-3 por delante.
Contrabreak de Sara Sorribes Tormo a Jessica Pegula. Empate 3-3 en el marcador.
Jessica Pegula rompe el servicio de Sara Sorribes Tormo y se pone 3-2 por delante.
Jessica Pegula gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.
Jessica Pegula rompe el servicio de Sara Sorribes Tormo para ponerse 1-2.
Sara Sorribes Tormo rompe el servicio de Jessica Pegula y se pone 2-0 por delante.
Sara Sorribes Tormo gana el primer juego y domina 1-0
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