Jessica Pegula - Sara Sorribes Tormo, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Madrid, 1 de julio de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista española Sara Sorribes Tormo(253) este miércoles no antes de las 16:30.

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-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-5, 6-3) Darja Vidmanova 21/06/2026 Grass Court Championships (Final) Jessica Pegula 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) Linda Noskova 20/06/2026 Grass Court Championships (Semifinal) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-6, 0-6) Jessica Pegula 19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 7-6) Madison Keys 17/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 6-4) Katerina Siniakova

-Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sara Sorribes Tormo 2-0 (6-2, 6-3) Victoria Jimenez Kasintseva 06/06/2026 Makarska (Semifinal) Sara Sorribes Tormo 0-2 (2-6, 5-7) Maria Timofeeva 05/06/2026 Makarska (Cuartos de final) Noma Noha Akugue 0-2 (0-6, 4-6) Sara Sorribes Tormo 04/06/2026 Makarska (Octavos de final) Lola Radivojevic 0-2 (2-6, 4-6) Sara Sorribes Tormo 02/06/2026 Makarska (Dieciseisavos de final) Sara Sorribes Tormo 2-0 (6-1, 6-1) Victoria Jimenez Kasintseva

19:16 Jessica Pegula convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-1. 19:14 Jessica Pegula rompe el servicio de Sara Sorribes Tormo, tomando una ventaja de 5-1 en el 2.º set. 19:07 Jessica Pegula convierte el punto de juego y domina ahora 4-1. 19:05 Jessica Pegula rompe el servicio de Sara Sorribes Tormo, tomando una ventaja de 3-1 en el 2.º set. 19:01 Jessica Pegula convierte el punto de juego y domina ahora 2-1. 18:56 Jessica Pegula rompe el servicio de Sara Sorribes Tormo e iguala el marcador 1-1. 18:53 Sara Sorribes Tormo rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set. 18:45 Inicio del segundo set. Jessica Pegula servirá primero. 18:45 Jessica Pegula convierte el punto de set y GANA el primer set por 7-6. 18:35 Jessica Pegula gana el punto de juego, igualando el marcador 6-6. 18:32 Sara Sorribes Tormo se lleva el juego y domina ahora 6-5. 18:30 Contrabreak de Sara Sorribes Tormo a Jessica Pegula. Empate 5-5 en el marcador. 18:30 Sara Sorribes Tormo convierte el punto de juego y ahora está 4-5 por detrás. 18:20 Jessica Pegula se lleva el juego y domina ahora 5-3. 18:15 Jessica Pegula rompe el servicio de Sara Sorribes Tormo y se pone 4-3 por delante. 18:08 Contrabreak de Sara Sorribes Tormo a Jessica Pegula. Empate 3-3 en el marcador. 18:05 Jessica Pegula rompe el servicio de Sara Sorribes Tormo y se pone 3-2 por delante. 18:00 Jessica Pegula gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2. 17:57 Jessica Pegula rompe el servicio de Sara Sorribes Tormo para ponerse 1-2. 17:56 Sara Sorribes Tormo rompe el servicio de Jessica Pegula y se pone 2-0 por delante. 17:56 Sara Sorribes Tormo gana el primer juego y domina 1-0