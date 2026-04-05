Jessica Pegula - Yulia Starodubtseva, en directo hoy: sigue el partido de Credit One Charleston Open

Jessica Pegula - Yulia Starodubtseva: resumen y estadísticas del partido de Final de Credit One Charleston Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de abril de 2026.
La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Final del torneo Credit One Charleston Open a la tenista Ucraniana Yulia Starodubtseva(89) este domingo a las 19:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/04/2026
| Credit One Charleston Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (6-4, 5-7, 6-3)
| Iva Jovic
|03/04/2026
| Credit One Charleston Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-2)
| Diana Shnaider
|02/04/2026
| Credit One Charleston Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-1, 7-6)
| Elisabetta Cocciaretto
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-4, 7-5)
| Yulia Putintseva
|25/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-4)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Yulia Starodubtseva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/04/2026
| Credit One Charleston Open (Semifinal)
| Madison Keys
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Yulia Starodubtseva
|04/04/2026
| Credit One Charleston Open (Cuartos de final)
| McCartney Kessler
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Yulia Starodubtseva
|02/04/2026
| Credit One Charleston Open (Octavos de final)
| Renata Zarazua
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Yulia Starodubtseva
|02/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-2)
| Ekaterine Gorgodze
|31/03/2026
| Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final)
| Shuai Zhang
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Yulia Starodubtseva