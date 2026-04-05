Jessica Pegula - Yulia Starodubtseva, en directo hoy: sigue el partido de Credit One Charleston Open

Jessica Pegula - Yulia Starodubtseva: resumen y estadísticas del partido de Final de Credit One Charleston Open
Jessica Pegula - Yulia Starodubtseva: resumen y estadísticas del partido de Final de Credit One Charleston Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: domingo, 5 abril 2026 18:29
Madrid, 5 de abril de 2026.

La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Final del torneo Credit One Charleston Open a la tenista Ucraniana Yulia Starodubtseva(89) este domingo a las 19:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/04/2026 Credit One Charleston Open (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (6-4, 5-7, 6-3) Iva Jovic
03/04/2026 Credit One Charleston Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) Diana Shnaider
02/04/2026 Credit One Charleston Open (Octavos de final) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-1, 7-6) Elisabetta Cocciaretto
01/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-4, 7-5) Yulia Putintseva
25/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Yulia Starodubtseva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/04/2026 Credit One Charleston Open (Semifinal) Madison Keys 0-2 (1-6, 4-6) Yulia Starodubtseva
04/04/2026 Credit One Charleston Open (Cuartos de final) McCartney Kessler 0-2 (4-6, 4-6) Yulia Starodubtseva
02/04/2026 Credit One Charleston Open (Octavos de final) Renata Zarazua 0-2 (1-6, 0-6) Yulia Starodubtseva
02/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Yulia Starodubtseva 2-1 (3-6, 6-1, 6-2) Ekaterine Gorgodze
31/03/2026 Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final) Shuai Zhang 0-2 (3-6, 0-6) Yulia Starodubtseva

Contenido patrocinado