Jil Teichmann - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Jil Teichmann - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de mayo de 2026.
La tenista suiza Jil Teichmann(170) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista checa Karolina Muchova(10) este viernes a las 13:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/03/2023
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jil Teichmann
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Karolina Muchova
-Últimos Resultados de Jil Teichmann.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Jil Teichmann
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Magdalena Frech
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Jil Teichmann
|22/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Semifinal)
| Jil Teichmann
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Petra Marcinko
|21/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Cuartos de final)
| Jil Teichmann
| 2-1 (6-1, 5-7, 7-6)
| Yasmine Kabbaj
|20/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Octavos de final)
| Alycia Parks
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Jil Teichmann
-Últimos Resultados de Karolina Muchova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Karolina Muchova
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Anastasia Zakharova
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Karolina Muchova
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Karolina Muchova
|19/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Karolina Muchova
|18/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 1-2 (4-6, 6-2, 4-6)
| Karolina Muchova