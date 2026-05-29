Jil Teichmann - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Jil Teichmann - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de mayo de 2026.

La tenista suiza Jil Teichmann(170) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista checa Karolina Muchova(10) este viernes a las 13:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/03/2023 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Jil Teichmann 0-2 (0-6, 2-6) Karolina Muchova

-Últimos Resultados de Jil Teichmann.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Jil Teichmann 2-0 (7-5, 6-4) Magdalena Frech 25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Liudmila Samsonova 0-2 (4-6, 4-6) Jil Teichmann 22/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Semifinal) Jil Teichmann 0-2 (6-7, 3-6) Petra Marcinko 21/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Cuartos de final) Jil Teichmann 2-1 (6-1, 5-7, 7-6) Yasmine Kabbaj 20/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Octavos de final) Alycia Parks 0-2 (3-6, 4-6) Jil Teichmann

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.