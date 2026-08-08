Jiri Lehecka - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 9 agosto 2026 3:45
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Madrid, 8 de agosto de 2026.

El tenista checo Jiri Lehecka(12) se enfrenta en Octavos de final del torneo National Bank Open al tenista español Rafael Jodar(24) este domingo no antes de las 00:00.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Jiri Lehecka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-3, 6-4) Alexander Blockx
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-4, 6-2) Vit Kopriva
30/07/2026 Los Cabos Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 1-2 (6-1, 3-6, 4-6) Coleman Wong
07/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Jiri Lehecka 1-3 (4-6, 5-7, 6-3, 6-7) Alexander Zverev
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 3-1 (6-4, 6-4, 4-6, 6-4) Jaume Munar

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-4, 6-3) Lorenzo Musetti
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 2-1 (4-6, 6-1, 6-3) Corentin Moutet
03/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Final) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 6-4) Rafael Jodar
02/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Rafael Jodar 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) Alejandro Tabilo
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-1 (1-6, 6-1, 6-4) Lorenzo Musetti

Rafael Jodar convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-3.

Rafael Jodar convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-3.

Jiri Lehecka consigue romper a Rafael Jodar y ahora solo pierde por 3-5.

Jiri Lehecka consigue romper a Rafael Jodar y ahora solo pierde por 3-5.

Rafael Jodar rompe el servicio de Jiri Lehecka, tomando una ventaja de 5-2 en el 2.º set.

Rafael Jodar rompe el servicio de Jiri Lehecka, tomando una ventaja de 5-2 en el 2.º set.

Rafael Jodar convierte el punto de juego y domina ahora 4-2.

Rafael Jodar convierte el punto de juego y domina ahora 4-2.

Jiri Lehecka se lleva el juego y ahora cae por 2-3.

Jiri Lehecka se lleva el juego y ahora cae por 2-3.

Rafael Jodar convierte el punto de juego y domina ahora 3-1.

Rafael Jodar convierte el punto de juego y domina ahora 3-1.

Jiri Lehecka se lleva el juego y ahora cae por 1-2.

Jiri Lehecka se lleva el juego y ahora cae por 1-2.

Rafael Jodar convierte el punto de juego y domina ahora 2-0.

Rafael Jodar convierte el punto de juego y domina ahora 2-0.

Rafael Jodar rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Rafael Jodar rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Inicio del segundo set. Jiri Lehecka servirá primero.

Inicio del segundo set. Jiri Lehecka servirá primero.

Rafael Jodar convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Rafael Jodar convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Rafael Jodar rompe el servicio de Jiri Lehecka y se pone 5-3 por delante.

Rafael Jodar rompe el servicio de Jiri Lehecka y se pone 5-3 por delante.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Jiri Lehecka gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Jiri Lehecka gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Jiri Lehecka gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Jiri Lehecka gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Jiri Lehecka gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Jiri Lehecka gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Rafael Jodar gana el primer juego y domina 1-0

Rafael Jodar gana el primer juego y domina 1-0

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