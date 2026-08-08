Jiri Lehecka - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 8 de agosto de 2026.
El tenista checo Jiri Lehecka(12) se enfrenta en Octavos de final del torneo National Bank Open al tenista español Rafael Jodar(24) este domingo no antes de las 00:00.
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Últimos Resultados de Jiri Lehecka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Alexander Blockx
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Vit Kopriva
|30/07/2026
| Los Cabos Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 1-2 (6-1, 3-6, 4-6)
| Coleman Wong
|07/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 1-3 (4-6, 5-7, 6-3, 6-7)
| Alexander Zverev
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 3-1 (6-4, 6-4, 4-6, 6-4)
| Jaume Munar
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Lorenzo Musetti
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-3)
| Corentin Moutet
|03/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Rafael Jodar
|02/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-4)
| Alejandro Tabilo
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (1-6, 6-1, 6-4)
| Lorenzo Musetti