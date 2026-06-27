Jordania - Argentina, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Jordania - Argentina: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de junio de 2026.

La selección de Jordania, situada en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el AT&T Stadium de Dallas (Arlington), en EE. UU. ante Argentina este domingo a las 04:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 como local contra Argelia, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Argentina ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada como local contra Austria, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Argentina 6 2 2 Clasificado Austria 3 2 3 Tercero ¿? Argelia 3 2 4 Eliminado Jordania 0 2

-Onces iniciales probables.

JORDANIA: Yazeed Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Abu Al-Arab, Husam Abu Dahab; Mousa Tamari, Ehsan Haddad, Nizar Al Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abu Taha, Mahmoud Al Mardi, Ali Iyad Olwan.

ARGENTINA: Emiliano Martinez; Gonzalo Montiel, Nicolas Otamendi, Marcos Senesi, Nicolas Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone, Julian Alvarez, Nico Gonzalez.

-Últimos Resultados de Jordania.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-2 Algeria 17/06/2026 World Cup Grp. J Austria 3-1 Jordan

-Últimos Resultados de Argentina.