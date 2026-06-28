Jordania - Argentina, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Jordania - Argentina: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de junio de 2026.

La selección de Jordania, situada en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el AT&T Stadium de Dallas (Arlington), en EE. UU. ante Argentina este domingo a las 04:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 como local contra Argelia, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Argentina ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada como local contra Austria, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

JORDANIA: Yazeed Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Abu Al-Arab, Husam Abu Dahab; Ali Al-Azaizeh, Ehsan Haddad, Nizar Al Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abu Taha, Odeh Fakhouri, Ali Iyad Olwan.

ARGENTINA: Emiliano Martinez; Giuliano Simeone, Nicolas Otamendi, Marcos Senesi, Nicolas Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nico Paz; Julian Alvarez, Lautaro Martinez.

-Últimos Resultados de Jordania.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-2 Algeria 17/06/2026 World Cup Grp. J Austria 3-1 Jordan

-Últimos Resultados de Argentina.