Juan Manuel Cerundolo - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Madrid, 19 de agosto de 2026.

El tenista argentino Juan Manuel Cerundolo(51) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(4) este miércoles no antes de las 01:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/04/2025 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-0 (7-6, 6-4) Felix Auger-Aliassime

Últimos Resultados de Juan Manuel Cerundolo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Arthur Rinderknech 1-2 (6-4, 6-7, 6-7) Juan Manuel Cerundolo 14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Mark Lajal 0-2 (4-6, 4-6) Juan Manuel Cerundolo 05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Casper Ruud 2-0 (6-1, 6-2) Juan Manuel Cerundolo 04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-0 (6-4, 6-2) Hamad Medjedovic 21/07/2026 Generali Open (Dieciseisavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-2 (2-6, 1-6) Marco Trungelliti

Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime