Juan Manuel Cerundolo - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Madrid, 19 de agosto de 2026.
El tenista argentino Juan Manuel Cerundolo(51) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(4) este miércoles no antes de las 01:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/04/2025
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Felix Auger-Aliassime
Últimos Resultados de Juan Manuel Cerundolo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 1-2 (6-4, 6-7, 6-7)
| Juan Manuel Cerundolo
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Mark Lajal
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Juan Manuel Cerundolo
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Casper Ruud
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Juan Manuel Cerundolo
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Hamad Medjedovic
|21/07/2026
| Generali Open (Dieciseisavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Marco Trungelliti
Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Felix Auger-Aliassime
|07/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-3 (6-7, 6-3, 3-6, 7-6, 6-7)
| Novak Djokovic
|05/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-2 (6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1)
| Alejandro Davidovich Fokina
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-0 (7-6, 6-2, 6-1)
| Michael Zheng
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-0 (7-6, 6-3, 7-5)
| Dino Prizmic