Juan Manuel Cerundolo - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 19 agosto 2026 1:31
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Madrid, 19 de agosto de 2026.

El tenista argentino Juan Manuel Cerundolo(51) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(4) este miércoles no antes de las 01:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/04/2025 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-0 (7-6, 6-4) Felix Auger-Aliassime

Últimos Resultados de Juan Manuel Cerundolo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Arthur Rinderknech 1-2 (6-4, 6-7, 6-7) Juan Manuel Cerundolo
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Mark Lajal 0-2 (4-6, 4-6) Juan Manuel Cerundolo
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Casper Ruud 2-0 (6-1, 6-2) Juan Manuel Cerundolo
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-0 (6-4, 6-2) Hamad Medjedovic
21/07/2026 Generali Open (Dieciseisavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-2 (2-6, 1-6) Marco Trungelliti

Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Stefanos Tsitsipas 0-2 (3-6, 5-7) Felix Auger-Aliassime
07/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 2-3 (6-7, 6-3, 3-6, 7-6, 6-7) Novak Djokovic
05/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-2 (6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1) Alejandro Davidovich Fokina
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-0 (7-6, 6-2, 6-1) Michael Zheng
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-0 (7-6, 6-3, 7-5) Dino Prizmic

Juan Manuel Cerúndolo gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Juan Manuel Cerúndolo gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Félix Auger-Aliassime se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Félix Auger-Aliassime se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Juan Manuel Cerúndolo gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Juan Manuel Cerúndolo gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Félix Auger-Aliassime gana el primer juego y domina 1-0

Félix Auger-Aliassime gana el primer juego y domina 1-0

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