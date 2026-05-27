Kamilla Rakhimova - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Kamilla Rakhimova - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de mayo de 2026.
La tenista uzbeka Kamilla Rakhimova(89) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista checa Karolina Muchova(10) este miércoles a las 16:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/05/2023
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Karolina Muchova
-Últimos Resultados de Kamilla Rakhimova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-4)
| Jaqueline Cristian
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Antonia Ruzic
| 2-1 (6-4, 1-6, 6-3)
| Kamilla Rakhimova
|28/04/2026
| La Bisbal (Dieciseisavos de final)
| Elena Pridankina
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Kamilla Rakhimova
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Anhelina Kalinina
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-2)
| Kamilla Rakhimova
|15/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final)
| Kamilla Rakhimova
| 1-2 (6-4, 2-6, 3-6)
| Ann Li
-Últimos Resultados de Karolina Muchova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Anastasia Zakharova
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Karolina Muchova
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Karolina Muchova
|19/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Karolina Muchova
|18/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 1-2 (4-6, 6-2, 4-6)
| Karolina Muchova
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-3)
| Coco Gauff