Kamilla Rakhimova - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Kamilla Rakhimova - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 27 mayo 2026 15:37
Madrid, 27 de mayo de 2026.

La tenista uzbeka Kamilla Rakhimova(89) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista checa Karolina Muchova(10) este miércoles a las 16:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/05/2023 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Kamilla Rakhimova 0-2 (4-6, 5-7) Karolina Muchova

-Últimos Resultados de Kamilla Rakhimova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Kamilla Rakhimova 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) Jaqueline Cristian
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Antonia Ruzic 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) Kamilla Rakhimova
28/04/2026 La Bisbal (Dieciseisavos de final) Elena Pridankina 2-0 (6-4, 6-3) Kamilla Rakhimova
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Anhelina Kalinina 2-1 (6-2, 5-7, 6-2) Kamilla Rakhimova
15/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final) Kamilla Rakhimova 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) Ann Li

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anastasia Zakharova 0-2 (5-7, 2-6) Karolina Muchova
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Anastasia Potapova 2-0 (6-3, 6-2) Karolina Muchova
19/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Karolina Muchova
18/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal) Elina Svitolina 1-2 (4-6, 6-2, 4-6) Karolina Muchova
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Karolina Muchova 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) Coco Gauff

