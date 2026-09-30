Karen Khachanov - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Karen Khachanov - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open
Karen Khachanov - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 30 septiembre 2026 4:01
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Madrid, 30 de septiembre de 2026.

El tenista Ruso Karen Khachanov(26) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(5) este miércoles no antes de las 05:00.

Últimos Resultados de Karen Khachanov

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/09/2026 US Open ATP (Semifinal) Alexander Zverev 3-0 (6-3, 7-6, 7-6) Karen Khachanov
09/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Karen Khachanov 2-0 (6-2, 7-5, 3-2) Alexander Blockx
07/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Karen Khachanov 3-2 (7-5, 4-6, 6-7, 6-1, 6-4) Learner Tien
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) Benjamin Bonzi
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-3 (7-6, 3-6, 2-6, 2-6) Karen Khachanov

Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Felix Auger-Aliassime 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Arthur Rinderknech
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Felix Auger-Aliassime 2-1 (7-6, 4-6, 6-3) Quentin Halys
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-3 (7-6, 3-6, 2-6, 2-6) Karen Khachanov
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-1 (7-5, 4-6, 6-3, 7-5) Rinky Hijikata
20/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Frances Tiafoe 2-0 (6-3, 6-4) Felix Auger-Aliassime
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