Karen Khachanov - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Karen Khachanov - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de septiembre de 2026.
El tenista Ruso Karen Khachanov(26) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(5) este miércoles no antes de las 05:00.
Últimos Resultados de Karen Khachanov
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/09/2026
| US Open ATP (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-3, 7-6, 7-6)
| Karen Khachanov
|09/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Karen Khachanov
| 2-0 (6-2, 7-5, 3-2)
| Alexander Blockx
|07/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Karen Khachanov
| 3-2 (7-5, 4-6, 6-7, 6-1, 6-4)
| Learner Tien
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-4)
| Benjamin Bonzi
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-3 (7-6, 3-6, 2-6, 2-6)
| Karen Khachanov
Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Arthur Rinderknech
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-3)
| Quentin Halys
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-3 (7-6, 3-6, 2-6, 2-6)
| Karen Khachanov
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-1 (7-5, 4-6, 6-3, 7-5)
| Rinky Hijikata
|20/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Frances Tiafoe
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Felix Auger-Aliassime