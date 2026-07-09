Karolina Muchova - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Karolina Muchova - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de julio de 2026.

La tenista checa Karolina Muchova(9) se enfrenta en Semifinal del torneo Wimbledon WTA a la tenista estadounidense Coco Gauff(7) este jueves no antes de las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Karolina Muchova 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) Coco Gauff 26/03/2026 Miami Open (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-1) Karolina Muchova 25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) Karolina Muchova 04/01/2025 United Cup, Final Stage (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-4) Karolina Muchova 06/10/2024 China Open (Final) Karolina Muchova 0-2 (1-6, 3-6) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 07/07/2026 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Naomi Osaka 0-2 (6-7, 4-6) Karolina Muchova 05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Karolina Muchova 2-1 (7-5, 5-7, 6-3) Barbora Krejcikova 03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-2, 7-6) Mananchaya Sawangkaew 01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-3, 6-2) Shuai Zhang 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-3, 6-2) Anastasia Zakharova

-Últimos Resultados de Coco Gauff.