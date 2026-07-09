Karolina Muchova - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Karolina Muchova - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de julio de 2026.
La tenista checa Karolina Muchova(9) se enfrenta en Semifinal del torneo Wimbledon WTA a la tenista estadounidense Coco Gauff(7) este jueves no antes de las 14:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-3)
| Coco Gauff
|26/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Karolina Muchova
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (6-1, 3-6, 6-3)
| Karolina Muchova
|04/01/2025
| United Cup, Final Stage (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Karolina Muchova
|06/10/2024
| China Open (Final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Karolina Muchova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Naomi Osaka
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Karolina Muchova
|05/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (7-5, 5-7, 6-3)
| Barbora Krejcikova
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Mananchaya Sawangkaew
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Shuai Zhang
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Anastasia Zakharova
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (6-4, 3-6, 3-6)
| Coco Gauff
|05/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Coco Gauff
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Claire Liu
| 1-2 (3-6, 7-6, 2-6)
| Coco Gauff
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Solana Sierra
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Coco Gauff
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Tamara Korpatsch
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Coco Gauff