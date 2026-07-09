Karolina Muchova - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Karolina Muchova - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Wimbledon WTA
Karolina Muchova - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 9 julio 2026 14:40
Seguir en

Madrid, 9 de julio de 2026.

La tenista checa Karolina Muchova(9) se enfrenta en Semifinal del torneo Wimbledon WTA a la tenista estadounidense Coco Gauff(7) este jueves no antes de las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Karolina Muchova 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) Coco Gauff
26/03/2026 Miami Open (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-1) Karolina Muchova
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) Karolina Muchova
04/01/2025 United Cup, Final Stage (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-4) Karolina Muchova
06/10/2024 China Open (Final) Karolina Muchova 0-2 (1-6, 3-6) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/07/2026 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Naomi Osaka 0-2 (6-7, 4-6) Karolina Muchova
05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Karolina Muchova 2-1 (7-5, 5-7, 6-3) Barbora Krejcikova
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-2, 7-6) Mananchaya Sawangkaew
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-3, 6-2) Shuai Zhang
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-3, 6-2) Anastasia Zakharova

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/07/2026 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) Coco Gauff
05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Belinda Bencic 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Coco Gauff
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Claire Liu 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) Coco Gauff
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Solana Sierra 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Coco Gauff
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Tamara Korpatsch 0-2 (2-6, 1-6) Coco Gauff

Contador

Contenido patrocinado