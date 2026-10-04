Karolina Muchova - Liudmila Samsonova, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Karolina Muchova - Liudmila Samsonova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de octubre de 2026.
La tenista checa Karolina Muchova(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open a la tenista rusa Liudmila Samsonova(37) este domingo no antes de las 14:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Karolina Muchova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Katie Boulter
|27/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Final)
| Anhelina Kalinina
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Karolina Muchova
|25/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Semifinal)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Karolina Muchova
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Emma Navarro
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Karolina Muchova
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Karolina Muchova
Últimos Resultados de Liudmila Samsonova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Linda Fruhvirtova
| 1-2 (2-6, 6-3, 3-6)
| Liudmila Samsonova
|19/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Semifinal)
| Liudmila Samsonova
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Peyton Stearns
|18/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Cuartos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Liudmila Samsonova
|17/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Octavos de final)
| Kayla Day
| 1-2 (6-7, 6-2, 6-7)
| Liudmila Samsonova
|15/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Elsa Jacquemot
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Liudmila Samsonova