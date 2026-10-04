Karolina Muchova - Liudmila Samsonova, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Karolina Muchova - Liudmila Samsonova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de octubre de 2026.

La tenista checa Karolina Muchova(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open a la tenista rusa Liudmila Samsonova(37) este domingo no antes de las 14:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Karolina Muchova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 2-0 (7-6, 6-1) Katie Boulter 27/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Final) Anhelina Kalinina 0-2 (2-6, 3-6) Karolina Muchova 25/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Semifinal) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (5-7, 4-6) Karolina Muchova 04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Emma Navarro 2-0 (6-3, 7-5) Karolina Muchova 02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Katie Boulter 0-2 (1-6, 0-6) Karolina Muchova

Últimos Resultados de Liudmila Samsonova