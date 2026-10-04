Karolina Muchova - Liudmila Samsonova, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Karolina Muchova - Liudmila Samsonova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open
Karolina Muchova - Liudmila Samsonova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 4 octubre 2026 13:32
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Madrid, 4 de octubre de 2026.

La tenista checa Karolina Muchova(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open a la tenista rusa Liudmila Samsonova(37) este domingo no antes de las 14:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Karolina Muchova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 2-0 (7-6, 6-1) Katie Boulter
27/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Final) Anhelina Kalinina 0-2 (2-6, 3-6) Karolina Muchova
25/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Semifinal) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (5-7, 4-6) Karolina Muchova
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Emma Navarro 2-0 (6-3, 7-5) Karolina Muchova
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Katie Boulter 0-2 (1-6, 0-6) Karolina Muchova

Últimos Resultados de Liudmila Samsonova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Linda Fruhvirtova 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) Liudmila Samsonova
19/09/2026 Guadalajara Open Akron (Semifinal) Liudmila Samsonova 0-2 (6-7, 2-6) Peyton Stearns
18/09/2026 Guadalajara Open Akron (Cuartos de final) Marta Kostyuk 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Liudmila Samsonova
17/09/2026 Guadalajara Open Akron (Octavos de final) Kayla Day 1-2 (6-7, 6-2, 6-7) Liudmila Samsonova
15/09/2026 Guadalajara Open Akron (Dieciseisavos de final) Elsa Jacquemot 0-2 (6-7, 2-6) Liudmila Samsonova
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