Karolina Muchova - Mananchaya Sawangkaew, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Karolina Muchova - Mananchaya Sawangkaew: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de julio de 2026.
La tenista checa Karolina Muchova(9) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista tailandesa Mananchaya Sawangkaew(164) este viernes no antes de las 15:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Karolina Muchova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Shuai Zhang
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Anastasia Zakharova
|27/06/2026
| Bad Homburg Open (Final)
| Karolina Muchova
| 1-0 (6-1, 1-0)
| Naomi Osaka
|26/06/2026
| Bad Homburg Open (Semifinal)
| Gabriela Ruse
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Karolina Muchova
|25/06/2026
| Bad Homburg Open (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (1-6, 6-2, 6-4)
| Clara Tauson
-Últimos Resultados de Mananchaya Sawangkaew.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Alycia Parks
| 0-2 (5-7, 0-6)
| Mananchaya Sawangkaew
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Mananchaya Sawangkaew
| 2-1 (2-6, 7-5, 6-2)
| Maja Chwalinska
|25/06/2026
| Wimbledon, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
| Oceane Dodin
| 1-2 (7-5, 5-7, 1-6)
| Mananchaya Sawangkaew
|24/06/2026
| Wimbledon, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Mananchaya Sawangkaew
| 2-1 (2-6, 6-4, 7-5)
| Mary Stoiana
|23/06/2026
| Wimbledon, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Anouk Koevermans
| 1-2 (3-6, 6-1, 4-6)
| Mananchaya Sawangkaew