Karolina Muchova - Mananchaya Sawangkaew, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Karolina Muchova - Mananchaya Sawangkaew: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon WTA
Karolina Muchova - Mananchaya Sawangkaew: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 3 julio 2026 18:34
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Madrid, 3 de julio de 2026.

La tenista checa Karolina Muchova(9) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista tailandesa Mananchaya Sawangkaew(164) este viernes no antes de las 15:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-3, 6-2) Shuai Zhang
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-3, 6-2) Anastasia Zakharova
27/06/2026 Bad Homburg Open (Final) Karolina Muchova 1-0 (6-1, 1-0) Naomi Osaka
26/06/2026 Bad Homburg Open (Semifinal) Gabriela Ruse 0-2 (4-6, 4-6) Karolina Muchova
25/06/2026 Bad Homburg Open (Cuartos de final) Karolina Muchova 2-1 (1-6, 6-2, 6-4) Clara Tauson

-Últimos Resultados de Mananchaya Sawangkaew.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Alycia Parks 0-2 (5-7, 0-6) Mananchaya Sawangkaew
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Mananchaya Sawangkaew 2-1 (2-6, 7-5, 6-2) Maja Chwalinska
25/06/2026 Wimbledon, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Oceane Dodin 1-2 (7-5, 5-7, 1-6) Mananchaya Sawangkaew
24/06/2026 Wimbledon, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Mananchaya Sawangkaew 2-1 (2-6, 6-4, 7-5) Mary Stoiana
23/06/2026 Wimbledon, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anouk Koevermans 1-2 (3-6, 6-1, 4-6) Mananchaya Sawangkaew

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