Karolina Muchova - Naomi Osaka, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Karolina Muchova - Naomi Osaka: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open
Karolina Muchova - Naomi Osaka: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 6 octubre 2026 5:32
Seguir en

Madrid, 6 de octubre de 2026.

La tenista Karolina Muchova(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open a la tenista Naomi Osaka(17) este martes no antes de las 05:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/07/2026 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Naomi Osaka 0-2 (6-7, 4-6) Karolina Muchova
27/06/2026 Bad Homburg Open (Final) Karolina Muchova 1-0 (6-1, 1-0) Naomi Osaka
04/09/2025 US Open WTA (Cuartos de final) Karolina Muchova 0-2 (4-6, 6-7) Naomi Osaka
15/01/2025 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 1-2 (6-1, 1-6, 3-6) Naomi Osaka
30/08/2024 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Naomi Osaka 0-2 (3-6, 6-7) Karolina Muchova

Últimos Resultados de Karolina Muchova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Liudmila Samsonova
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 2-0 (7-6, 6-1) Katie Boulter
27/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Final) Anhelina Kalinina 0-2 (2-6, 3-6) Karolina Muchova
25/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Semifinal) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (5-7, 4-6) Karolina Muchova
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Emma Navarro 2-0 (6-3, 7-5) Karolina Muchova

Últimos Resultados de Naomi Osaka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Sara Bejlek 0-2 (6-7, 4-6) Naomi Osaka
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Maria Timofeeva 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Naomi Osaka
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Naomi Osaka 0-2 (1-6, 4-6) Elena Rybakina
06/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Naomi Osaka 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) Elise Mertens
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Naomi Osaka 2-1 (6-2, 5-7, 6-1) Katerina Siniakova
Contador

Contenido patrocinado