Karolina Muchova - Naomi Osaka, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Karolina Muchova - Naomi Osaka: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de octubre de 2026.
La tenista Karolina Muchova(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open a la tenista Naomi Osaka(17) este martes no antes de las 05:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Naomi Osaka
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Karolina Muchova
|27/06/2026
| Bad Homburg Open (Final)
| Karolina Muchova
| 1-0 (6-1, 1-0)
| Naomi Osaka
|04/09/2025
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Naomi Osaka
|15/01/2025
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Karolina Muchova
| 1-2 (6-1, 1-6, 3-6)
| Naomi Osaka
|30/08/2024
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Naomi Osaka
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Karolina Muchova
Últimos Resultados de Karolina Muchova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)
| Liudmila Samsonova
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Katie Boulter
|27/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Final)
| Anhelina Kalinina
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Karolina Muchova
|25/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Semifinal)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Karolina Muchova
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Emma Navarro
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Karolina Muchova
Últimos Resultados de Naomi Osaka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Sara Bejlek
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Naomi Osaka
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Maria Timofeeva
| 1-2 (3-6, 6-3, 3-6)
| Naomi Osaka
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Naomi Osaka
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|06/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Naomi Osaka
| 2-1 (6-3, 3-6, 7-5)
| Elise Mertens
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Naomi Osaka
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-1)
| Katerina Siniakova