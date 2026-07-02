Karolina Pliskova - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Karolina Pliskova - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de julio de 2026.
La tenista checa Karolina Pliskova(73) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista polaca Iga Swiatek(3) este jueves no antes de las 14:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/02/2024
| Qatar Total Open (Semifinal)
| Iga Swiatek
| 0-0 ()
| Karolina Pliskova
|09/08/2023
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Karolina Pliskova
|21/04/2023
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-2)
| Karolina Pliskova
|23/02/2023
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 0-0 ()
| Karolina Pliskova
-Últimos Resultados de Karolina Pliskova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Tereza Valentova
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Karolina Pliskova
|20/06/2026
| Nottingham Open (Semifinal)
| Karolina Pliskova
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Marie Bouzkova
|19/06/2026
| Nottingham Open (Cuartos de final)
| Karolina Pliskova
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Talia Gibson
|18/06/2026
| Nottingham Open (Octavos de final)
| Karolina Pliskova
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Caty McNally
|16/06/2026
| Nottingham Open (Dieciseisavos de final)
| Sara Bejlek
| 1-2 (6-2, 6-7, 2-6)
| Karolina Pliskova
-Últimos Resultados de Iga Swiatek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Townsend
| 1-2 (1-6, 6-2, 3-6)
| Iga Swiatek
|24/06/2026
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (5-7, 6-2, 3-6)
| Emma Navarro
|31/05/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Iga Swiatek
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Iga Swiatek
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Sara Bejlek
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Iga Swiatek