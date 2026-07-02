Karolina Pliskova - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Karolina Pliskova - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon WTA
Karolina Pliskova - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 2 julio 2026 14:41
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Madrid, 2 de julio de 2026.

La tenista checa Karolina Pliskova(73) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista polaca Iga Swiatek(3) este jueves no antes de las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/02/2024 Qatar Total Open (Semifinal) Iga Swiatek 0-0 () Karolina Pliskova
09/08/2023 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 2-0 (7-6, 6-2) Karolina Pliskova
21/04/2023 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Iga Swiatek 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) Karolina Pliskova
23/02/2023 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Iga Swiatek 0-0 () Karolina Pliskova

-Últimos Resultados de Karolina Pliskova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Tereza Valentova 0-2 (3-6, 4-6) Karolina Pliskova
20/06/2026 Nottingham Open (Semifinal) Karolina Pliskova 0-2 (4-6, 1-6) Marie Bouzkova
19/06/2026 Nottingham Open (Cuartos de final) Karolina Pliskova 2-0 (7-5, 6-4) Talia Gibson
18/06/2026 Nottingham Open (Octavos de final) Karolina Pliskova 2-0 (6-4, 7-6) Caty McNally
16/06/2026 Nottingham Open (Dieciseisavos de final) Sara Bejlek 1-2 (6-2, 6-7, 2-6) Karolina Pliskova

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Townsend 1-2 (1-6, 6-2, 3-6) Iga Swiatek
24/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Iga Swiatek 1-2 (5-7, 6-2, 3-6) Emma Navarro
31/05/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (7-5, 6-1) Iga Swiatek
29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Magda Linette 0-2 (4-6, 4-6) Iga Swiatek
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Sara Bejlek 0-2 (2-6, 3-6) Iga Swiatek

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