Katerina Siniakova - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Katerina Siniakova - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de octubre de 2026.
La tenista checa Katerina Siniakova(53) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(7) este sábado no antes de las 06:30.
Últimos Resultados de Katerina Siniakova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Katerina Siniakova
Últimos Resultados de Elina Svitolina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Linda Noskova
|26/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Semifinal)
| Jasmine Paolini
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|24/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (7-6, 4-6, 4-6)
| Greet Minnen
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (3-6, 6-2, 3-6)
| Anna Kalinskaya
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-2, 6-7, 6-4)
| Maya Joint