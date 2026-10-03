Katerina Siniakova - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Katerina Siniakova - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open
Katerina Siniakova - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 3 octubre 2026 5:33
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Madrid, 3 de octubre de 2026.

La tenista checa Katerina Siniakova(53) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(7) este sábado no antes de las 06:30.

Últimos Resultados de Katerina Siniakova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Magda Linette 0-2 (4-6, 3-6) Katerina Siniakova

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 6-7) Linda Noskova
26/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Semifinal) Jasmine Paolini 0-2 (2-6, 2-6) Elina Svitolina
24/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final) Elina Svitolina 1-2 (7-6, 4-6, 4-6) Greet Minnen
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 1-2 (3-6, 6-2, 3-6) Anna Kalinskaya
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-2, 6-7, 6-4) Maya Joint
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